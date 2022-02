De duurzame visserij in Pointer kan wel wat liefdevolle propaganda à la Boer zoekt vrouw gebruiken

Hendrik zou moeiteloos goed zijn voor minstens 521 brieven. Van die feestelijk geknutselde pakketjes vol verwijzingen naar Ariel, The Shape of Water en Aquaman, met foto’s van mooie vrouwen, poserend voor hun aquarium of bij een plateau fruits de mer. Logeren op een boot, ook nog. Maak er maar 600 van.

Ja, Hendrik Kramer past perfect in het format: fotomodellenknap, werkt met dieren, spreekt met liefde over zijn vak. Als kind ging hij in weer en wind al met zijn vader mee, en nu Hendrik het familiebedrijf heeft overgenomen, innoveert hij enthousiast. Toch ontbreekt er iets.

Ergens deed de kennismaking met Hendrik zondagavond bij de KRO denken aan de tientallen verlangende melkveehouders, geitenfokkers, tuinders en fruittelers die zich in inmiddels twaalf seizoenen Boer zoekt vrouw aan ons voorstelden. Maar Hendrik is geen boer, Hendrik is visser. Voor een nieuw tv-format allitereert het alvast fijn. Al staat de grauwe, winderige werkelijkheid van de beroepsvisserij mijlenver af van het idyllische tv-boerenbestaan, waar dartele veulens bij zonsopgang vrolijk over dampende weiden draven en het eeuwig lente lijkt.

Hendrik heeft het nog zwaarder dan de populaire melkveehouder Jouke, die zich in aflevering 2 van het boerendatingprogramma door 434 liefdesbrieven moest ploegen. Hendrik is namelijk niet zomaar visser, maar een duurzame visser – tegen de klippen op. Het uitstekende onderzoeksprogramma Pointer bracht zondag schrijnend in beeld hoe zijn toekomstbestendige, planeetbewuste en dus iets duurdere aanpak op schreeuwende desinteresse van visveilingen, groothandels én klanten stuit. En dat terwijl Nederlandse regelgeving de visserij ondertussen onverstoorbaar richting duurzaamheid duwt.

’s Zomers vist Hendrik schol, ’s winters inktvis, klinkt romantisch, toch? Recentelijk kocht hij een hypermodern schip dat 60 procent minder brandstof gebruikt. Met peperdure onderwaterapparatuur kan hij bovendien de bijvangst minimaliseren. Gevolg: zijn duurzame vis is 25 procent duurder. En dat wil niemand betalen. Hier gaan ook de woorden op van de Oekraïense oud-voetballer Evgeniy Levchenko, die zondag bij Humberto over de Nederlandse houding ten aanzien van Rusland zei: ‘De koelkast wint van normen en waarden.’

Waar boer Jouke de komende weken een zonnige toekomst tegemoetgaat, vreest Hendrik eind van het jaar een faillissement. Ja, de duurzame visserij kan wel wat liefdevolle propaganda à la Boer zoekt vrouw gebruiken.

Na Hendrik maken we kennis met garnalenvisser Henk, met zijn vriendelijke borstelwenkbrauwen toch zeker goed voor 96 brieven. Henk bekommert zich zelfs om babygarnaaltjes.

Ooit had hij een speeddate met een grote supermarkt, maar deze Albert concurreerde hem moedwillig de schappen uit en liet hem vervolgens zelf voor het verlies opdraaien. En doet de overheid iets voor duurzame vissers als Hendrik en Henk? Tegen verslaggever Teun van der Keuken maakt minister Henk Staghouwer (CU) van Landbouw en Visserij alvast een veelzeggende verspreking. Eerst zou de minister Hendrik uitnodigen aan tafel, beloofde hij. ‘En op basis daarvan ga ik acteren.’

Visser zoekt vangnet. Wie keert het tij voor Hendrik en Henk? Post kan naar pointer.nl