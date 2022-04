Ik was alweer gestoken door de eerste mug, terwijl ik nog een extra deken op mijn bed had liggen. En nu was het zonnig maar koud, ik had zowel een zonnebril als een muts bij me, maar droeg geen van beide. Er is veel tegelijkertijd aan de hand in de wereld. Dat is natuurlijk altijd zo, maar soms besef je het ineens.

Ik wandelde door wijken die in de jaren tachtig waren ontworpen door architecten zonder budget en zonder levensvreugd, maar op deze dag deden zelfs deze straten hun best.

Even verderop stond een groep duiven rondom iets heerlijks. Tenminste, het moest iets heerlijks zijn, want de duiven verdrongen zich als mensen die na een te lange toespraak ineens een schaal bitterballen zien verschijnen. Het was een gepik van jewelste. Dichterbij gekomen bleek de heerlijkheid een plak kots te zijn, maar ik vond het niet aan mij om te oordelen over hun genot.