De dreiging in de regio is urgenter dan de historische grieven van Zuid-Korea tegen Japan

De ontwikkeling in Noord-Koreaanse rakettechnologie en de toegenomen Chinese assertiviteit in de regio, en jegens Taiwan, maken nauwere samenwerking tussen de twee landen noodzakelijk.

‘Het is moeilijk om de eerste aanzet te geven voor positieve verandering, maar als die er eenmaal is, wordt het een trend. Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaans-Japanse relaties nu zo kunnen vloeien.’ Dat waren dit weekend de woorden van de president van Zuid-Korea Yoon Suk Yeol, tijdens het eerste bezoek van een Japanse premier aan zijn land in twaalf jaar. President Yoon is de man die Japan de afgelopen maanden een diplomatieke olijftak heeft aangereikt om de door het koloniale verleden verzuurde bilaterale relatie tussen de twee Oost-Aziatische democratieën te verbeteren.

De eerste vruchtbare resultaten zijn er: de samenwerking op inlichtingengebied is weer opgepakt (vooral over Noord-Koreaanse raketproeven) en bilaterale economische strafmaatregelen zijn ingetrokken. Beide landen gaan nu kijken of ze ook op energiegebied inniger kunnen samenwerken, én de Japanse premier Fumio Kishida kondigde dit weekend aan dat hij – als tegemoetkoming aan in Seoul levende zorgen – een team Zuid-Koreaanse onderzoekers zal toelaten tot de kerncentrale van Fukushima waar zich in 2011 een ramp voltrok.

De kern van de toenadering is Yoons overtuiging dat de verslechterde veiligheidssituatie in de regio belangrijker is dan de historische grieven die Zuid-Koreanen tegen oud-kolonisator Japan koesteren. De veiligheidssituatie is inderdaad zorgwekkend, gezien de ontwikkeling in Noord-Koreaanse rakettechnologie en het grote aantal intimiderende raketproeven en de toegenomen Chinese assertiviteit in de regio, en jegens Taiwan.

Die ontwikkelingen dwingen volgens Yoon tot nauwere samenwerking tussen de twee landen met ‘dezelfde waarden’ die beide een bilaterale alliantie met de VS hebben. Kishida beaamt dat ‘de internationale situatie’ de samenwerking tussen beide landen ‘onmisbaar’ maakt.

Om de relaties te kunnen verbeteren, nam Yoon in maart een dapper politiek besluit dat hem op grote kritiek kwam te staan van onder meer de Zuid-Koreaanse oppositie. Hij kondigde in maart aan dat Zuid-Korea zelf de slachtoffers van het Japanse bewind – zoals de duizenden vrouwen die gedwongen werden tot seksuele handelingen – gaat compenseren. In 2018 had het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof geoordeeld dat twee grote Japanse bedrijven de slachtoffers en hun nazaten financiële compensatie moesten bieden – maar Japan hield vol dat al deze grieven al waren beslecht in een akkoord uit 1965.

Yoons politieke waagstuk zegt, net als de stijging van de Japanse defensie-uitgaven, iets over het toegenomen gevoel van urgentie in de regio over de verslechterende veiligheidssituatie. Dat blijkt ook uit Zuid-Koreaanse peilingen waarin China de plek van Japan heeft overgenomen als minst favoriete land, vooral onder jongeren.

Of de positieve doorbraak in de relaties standhoudt, is onzeker. Yoons critici vinden dat hij een te grote eenzijdige concessie heeft gedaan. Maar vanuit de VS wordt de ontwikkeling terecht toegejuicht – net als onder Europese bondgenoten die de banden met deze verre vrienden aan het aanhalen zijn. Later deze maand zal president Biden in Japan een trilateraal overleg houden met beide landen. Hoe meer de Aziatische democratieën elkaar weten te vinden, hoe beter.