De dood van koningin Elizabeth zal de monarchie verzwakken

Queen Elizabeth met haar zoon Charles in 2019. Beeld AFP

Een paar dagen voor haar dood ontving de donderdag overleden koningin Elizabeth de nieuwe Britse premier Liz Truss. Het was haar vijftiende premier, de eerste was Winston Churchill in 1952. Elizabeth was koningin gedurende zeventig jaar, een onvoorstelbare lange periode waarin het Verenigd Koninkrijk zijn Empire verloor, de swinging sixties beleefde, toetrad tot de Europese Unie om haar weer te verlaten, geplaagd werd door het terrorisme van de IRA en markante premiers kende als Margaret Thatcher en Tony Blair.

In die zeventig jaar verloor het land gestaag aan macht, maar mede dankzij koningin Elizabeth bleef het een zeker prestige houden. Ook de Amerikaanse president Donald Trump was verguld toen hij door de Queen werd ontvangen. In het Verenigd Koninkrijk zelf was Elizabeth een symbool van identiteit, continuïteit en sociale cohesie in een natie die steeds meer fragmenteerde. Het referendum over de Brexit splitste het land in tweeën, de unie tussen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland staat onder druk.

Een vorst moet afstand houden om het mysterie van de monarchie in stand te houden, maar mag zich ook weer niet al te ver van de bevolking verwijderen. Elizabeth beheerste dit spel als geen ander. Alleen na de dood van prinses Diana was zij even de voeling kwijt met een volk dat, anders dan in haar jonge jaren, verwacht dat emoties publiekelijk worden beleden. Elizabeth herstelde zich en was in de 21ste eeuw weer een alom geliefde koningin.

Haar dood zal de monarchie verzwakken. In het Gemenebest hebben verschillende Caribische landen aangekondigd dat zij de Engelse vorst niet langer als staatshoofd willen na het overlijden van Elizabeth.

De nieuwe koning Charles III wacht een moeilijke taak. Elizabeth trad aan op haar 25ste, als een jonge, energieke vrouw. Charles heeft een mensenleven op de troon gewacht en wordt nu koning op zijn 73ste, een oude man die nooit zo populair is geworden als zijn moeder. Terwijl Elizabeth altijd een strikte neutraliteit aanhield, nam Charles controversiële standpunten in over klimaat, milieu, architectuur en alternatieve geneeskunde. Als koning kan hij zich de controverse niet meer permitteren, maar het is de vraag of hij ooit zo’n bindende figuur kan worden als Elizabeth.

Het koningschap is een anachronisme, maar door haar wijsheid en plichtsbetrachting heeft Elizabeth zeventig jaar laten zien dat de monarchie nog altijd een belangrijke symbolische waarde kan hebben.