De docu-serie Op hete kolen toont de complete Ratelband. Fraai is dat beeld niet

Alsof 2022 niet genoeg narigheid had voortgebracht, is Emile Ratelband ineens weer volop terug in de schijnwerpers. De zelfbenoemde positiviteitsgoeroe haalde de afgelopen jaren hooguit nog de showrubrieken met zijn rechtszaak om ‘twintig jaar jonger te worden’, maar Ratelbands ‘relevantie’ leek verder wel uitgedoofd. Nóg twintig jaar Mr. Tsjakka leek de tv-kijker gelukkig bespaard te blijven.

Maar door de Videoland-serie Op hete kolen: het leven volgens Emile Ratelband is Ratelband ineens weer helemaal terug. Documentairemaker Roy Dames (Foute Vrienden) wilde weleens weten ‘wie Emile Ratelband nu echt is’, terwijl de hoofdpersoon het zelf tijd vond om zijn (klein)kinderen te laten zien hoe geniaal hun vader en opa eigenlijk is.

En dus krijgen we in drie afleveringen van drie kwartier (dat klinkt zwaarder dan het is, want Dames weet van elk verkleurd dubbeltje een blinkend kwartje te maken) ‘de complete Ratelband’ voorgeschoteld. Ratelband graaft in zijn persoonlijke archief, voert gesprekken met bekenden en trekt met zoon Emilio door Thailand om zich voor te bereiden op zijn emigratie (Ratelband wil Nederland verlaten omdat het hier een klotezooi is, en de mensheid verzwakt is. Of zoiets.)

Fraai is het beeld van de complete Ratelband niet. Los van zijn aanhoudende misogynie en transfobie, stemt ook de strijd met zijn ex-vrouwen over de voogdij van zijn kinderen treurig. Die strijd is natuurlijk nóóit de schuld van Ratelband zelf. Als hij weer eens een rechtszaak verliest, is dat ‘de schuld van die wijven onder mekaar’. Als man is hij ‘ondergesneeuwd’, en dan mag hij óók nog eens niets meer zeggen tegenwoordig. En als Ratelband zijn kinderen niet meer mag zien, maakt hij gewoon nóg maar een kind dat hij ‘wel mag hebben en houden’.

Met zo’n hoofdpersoon heb je als regisseur weinig kunstgrepen nodig om een volmaakt beeld te schetsen. Toch was Ratelband zelf niet blij met het eindresultaat, want de waarheid is een leuk concept, maar alléén als het klopt met zijn eigen waarheid. En dus stapte Ratelband afgelopen week maar weer – tevergeefs – naar de rechter om de serie van Videoland te halen.

Op hete kolen is inderdaad geen rehabilitatie, maar bevestigt vooral het beeld van de Ratelband die we de afgelopen decennia tegen wil en dank hebben leren kennen: een man die verdwaald is in zijn eigen spiegelpaleis, en elke indringer de tent uitvecht- of procedeert. We zien iemand die heel tevreden met zichzelf lijkt, maar óók voortdurend bezig is om zijn zelfbenoemde genialiteit bevestigd te krijgen.

Wie hoopt dat deze serie de laatste publiekelijke stuiptrekking is van een man die eigenlijk nooit een tv-podium verdiende, heeft het mis. Want als Emile Ratelband eenmaal het podium ruikt, verlaat die geur nooit meer zijn neusholten. En het clowntje zal net zo lang ballonnen blijven uitdelen totdat iemand hem weer eens vertelt hoe briljant en belangrijk hij écht is.