De docu over de gereanimeerde buurtclub Union Saint-Gilloise is rimpelloos én komisch

Afgelopen zondag won Club Brugge, een van de grootste en rijkste voetbalclubs van België, met 0-2 in een door bomen omzoomd stadionnetje. Tegenstander was een clubje uit een Brusselse deelgemeente, een clubje dat vorig jaar nog een divisie lager voetbalde, een clubje dat – tegen alle logica in – een heel seizoen lang bovenaan heeft gestaan. Tot zondag dus. Maar: alles kan nog.

De geschiedenis van Union Saint-Gilloise is roemrucht, maar de periode dat de club het Belgische voetbal domineerde, dateert van net na de Guldensporenslag: toen de vissen nog konden praten, regen ze in Sint-Gillis de kampioenschappen aaneen. De laatste jaren was er van die glorie niet veel meer over. Toeschouwers kwamen nauwelijks nog, de club zakte langzaam weg in het drijfzand van lagere divisies en het enige wat nog groeide, was de schuldenlast. Tot in 2018 een stinkend rijke Britse pokeraar de boel overnam, grondig reorganiseerde en het geloof liet terugkeren. In de woorden van sportmarketeer Wim Lagae in de vijfdelige documentaireserie Allez l’Union (sinds vorige week elke maandag op Canvas): ‘Een oom uit Engeland reanimeerde de palliatieve patiënt.’

In Allez L’Union volgt Bart Aerts het eerste jaar van Union in de hoogste voetbalklasse sinds een halve eeuw. Chronologisch glijdt de kijker door een seizoen dat de komende anderhalve week wordt beslist, richting het heden. Aerts filmt langs het veld, op de tribunes, in het supporterslokaal en op het trainingscomplex. Zo leer je de hoofdpersonen kennen: er is trainer Felice Mazzu, die langs de lijn schreeuwt als een hooligan, in de kleedkamer spreekt als een motivational speaker met een zelfbeheersingsprobleem en er, even weg van de club, bij zit als de bezorgde zoon die zijn net weduwnaar geworden vader een handje helpt. En dan heb je nog de Japanse steraankoop, de nieuwe Nederlandse verdediger, de keeperstrainer, en de trouwe supporter.

Op de snelweg van de documentairemaker-volgt-een-seizoen-lang-een-voetbalclub lijken er twee afslagen te bestaan. Afslag 1: het resultaat is een rimpelloze, eindeloos uitgerekte reclamespot (de Netflix-reeks over Juventus als meest slaapverwekkende voorbeeld). Afslag 2: de boel loopt op een aanstekelijke manier in het honderd (Sunderland till’I die ook Netflix). Via afslag 1 kun je de grootse, gelikte buitenkant van de clubs bekijken, en dankzij afslag 2 beland je midden in de realiteit, waar het overal ter wereld klein en knullig aan toegaat. Allez l’Union neemt ze allebei: de serie is rimpelloos én komisch, gelikt en klein & knullig. De voice-over (in het plat Brussels van acteur Kevin van Doorslaer) lijmt alle elementen van de buurtclub aaneen.

Een antwoord op de grote hoe-vraag komt er niet, het geheim van een club die met touwtjes aan elkaar hangt en na vijftig jaar uit het niets (bijna) kampioen wordt, blijft intact.

Maar: nog drie wedstrijden te spelen, en nog drie afleveringen uit te zenden. Alles kan nog.