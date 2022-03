De diffuse grens tussen goed en slecht in de Oekraïne-oorlog: Le Carré had er wel raad mee geweten

Als John le Carré dit allemaal had geweten, was hij nog even blijven leven. Maar zo’n comeback van de Koude Oorlog – die gloeiend heet is in Oekraïne – had de grootmeester van de spionageroman niet voorzien. Op de dag van zijn overlijden, 12 december 2020, was de annexatie van de Krim door Rusland weliswaar alweer zes jaar oud, maar die weigerde het Westen als een Koude Oorlogsverklaring zien.

In The Secret Pilgrim, in het Nederlands niet voor niets vertaald als De laatste spion, uit 1990, laat Le Carré zijn spionnenbaas George Smiley het einde van de Koude Oorlog afkondigen. ‘The right side lost, but the wrong side won’, concludeert Smiley – waarmee hij toevallig helemaal op een lijn zat met zijn schepper. Le Carré moest weinig hebben van het communisme, maar ook het kapitalisme, en zeker het kapitalisme zoals zich dat na 1990 ontwikkelde – niet in de laatste plaats in Rusland – wekte zijn afschuw.

Dat bleek ook uit de boeken die hij na 1990 publiceerde. Le Carré schreef in die neo-liberale tijd over het Midden-Oosten, de wapenhandel, de farmaceutisch industrie, over de Russische maffia en de Brexit. In al die boeken voelde je een gemis: dat van de kwestie die de beginjaren van zijn schrijverschap had bepaald, de meedogenloze strijd tussen twee wereldbeelden, het communisme van de Sovjet-Unie en haar vazalstaten en het liberalisme van de VS en de andere Navo-landen.

Dat begon met The Spy Who Came in From the Cold en vond zijn hoogtepunt in de zogeheten Karla-trilogie, naar Smiley’s tegenstander, de communistische opperspion Karla. Diens heimelijk in Zwitserland wonende kind werd hem uiteindelijk noodlottig – er doen geruchten de ronde dat Poetin zijn geliefde en hun kinderen ook heeft ondergebracht in een zwaar beveiligd Zwitsers chalet, maar dit terzijde.

Tinker Taylor Soldier Spy, The honourable schoolboy en Smiley’s People heten spionageromans, maar eigenlijk zijn het boeken waarin Le Carré de rechtvaardiging van het immorele onderzoekt. Zoals Hans Bouman in 2020 schreef in de Volkskrant: ‘Telkens opnieuw rees de confronterende vraag hoeveel immoraliteit is toegestaan bij het verdedigen van het moreel juiste.’

Het lijkt allemaal zo duidelijk als wat. Poetin zet immorele middelen in om Oekraïne op de knieën te dwingen, zoals bommen op een kinderziekenhuis. Zo kan de wereld worden teruggebracht tot een simpele verdeling: wij zijn goed en zij zijn fout.

Maar op de Opiniepagina van de Volkskrant van donderdag stond een stuk van Jan Willem van Gelder van advies- en onderzoeksbureau Profundo. Dat ging over de vraag wie de oorlog van Poetin financiert. Het antwoord luidde dat daarin een grote rol is weggelegd voor Europese financiële instellingen: banken, pensioenfondsen, multinationals en beleggers. Ook Nederlandse, zoals het ABP, Shell en ING. Het is allemaal uitgezocht in Profundo’s Expert View ‘What the war in Ukraine teaches us’. Dit: de grens tussen moreel juist en amoreel is een diffuse.

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Andrij Melnyk, verzocht deze week de voormalige Duitse Bondskanselier Schröder te bemiddelen tussen Kyiv en Moskou. Donderdag sprak Schröder met zijn vriend Poetin. Schröder wordt verketterd als een geldbeluste, amorele Russenvriend. Maar Melnyk kent zijn Le Carré en zag dat het immorele mogelijk kan helpen het moreel juiste te bewerkstelligen.

En dit is wat we zien, ongetwijfeld wordt achter de schermen nog veel meer gewheeld en gedeald zonder dat meteen wordt gekeken naar de morele standaard van een en ander.

John le Carré had verheugd zijn oude thema weer nieuw leven ingeblazen.