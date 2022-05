De dierenarts duwde de poot van mijn dode kat in een plak mintgroene klei. In de nacht van zondag op maandag was ze overleden in zijn praktijk, waar ik twee dagen eerder met enige schroom had geïnformeerd naar wat het ‘minimaal’ en ‘maximaal’ zou kosten om te redden wat er te redden viel aan een op hol geslagen kattenhart. Nu vroeg ik waarom hij de poot van mijn dode kat in een plak mintgroene klei duwde. ‘Een aandenken.’ Hij trok er zijn beste met oprechte deelneming-gezicht bij.

De kat ging mee naar huis, in de achterbak van mijn vaders auto. Hij was direct na het overlijdensbericht met zijn schop van Boxtel naar Utrecht gereden om in de tuin een graf te delven. De rekening kwam ná de kaart. ‘Via deze weg willen wij u nogmaals ontzettend veel sterkte wensen met het verlies van uw dierbare Ghetto!’ De punt van het uitroepteken was een hartje. Ik had geen huisdier meer, wel een potsierlijk sieradendoosje met een mintgroene pootafdruk erin. Of eigenlijk een klauwafdruk – er was niks poezeligs aan.

Waar lieten andere mensen dit ding? De witte haren die ik nog weken overal in huis ging tegenkomen, leken mij eigenlijk aandenken genoeg. Toch voelde de klauwafdruk meteen weggooien verkeerd, harteloos, als niet genoeg treuren om het verlies van mijn dierbare Ghetto. Ik legde het doosje in een kast, bij de lege doosjes van apparaten die ik misschien nog eens op Marktplaats wilde verkopen.

Vanaf die plek zette het aandenken bij het openen van de kast steeds vaker aan het denken over bewaren, wat niet en wat wel, hoe lang, waarom in godsnaam. Een vriendin reageerde verbaasd toen ze hoorde dat geboortekaarten bij mij vrijwel direct na ontvangst in de oud papierbak verdwijnen. ‘Voor mij voelt dat toch bijna als de pasgeboren baby elimineren’.

Mijn ouderlijke slaapkamer fungeert als opslagplaats voor bewaarexemplaren uit de categorie ‘ooit misschien een keer leuk om doorheen te bladeren’. Schriften van de middelbare school. Agenda’s. Een schoenendoos vol uitgeprinte MSN-gesprekken. Een roze fluwelen doosje met briefjes, bioscoopkaartjes en een ingedroogd kauwgumpje. Een jongen die ik leuk vond, spuugde dat kauwgumpje uit in de prullenmand op mijn slaapkamer. Ik heb het toen hij naar huis was uit de prullenmand gevist – een heel uitvoerbare interpretatie van ‘Ik zou je het liefst in een doosje willen doen’.

Geen idee of dit me toen al leuk leek voor later, een tastbare herinnering aan wie ik als kind was: iemand die zich er niet voor schaamde om andermans uitgekauwde kauwgumpje uit de prullenmand te vissen. Iemand die ieder spoor van iedere verliefdheid wilde veiligstellen, bewaren wat op den duur toch zou uitdraaien op dumpen of gedumpt worden.

Je kunt niet alles bewaren, dat weet ik intussen ook wel. De klauwafdruk heb ik deze week uit de weg geruimd. Toch nog met moeite, voor een nooit op waarde geschat aandenken. Niet meer aan denken.