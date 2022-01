De Derde Wereldoorlog wordt uitgevochten met sancties

Ik ben een kind van de Koude Oorlog, de angst voor de Rus zit diep. Dus toen Rusland bij de grens met Oekraïne begon te dreigen met 100.000 soldaten en tanks, zag ik WO III al aankomen. Een korte oorlog met grote paddestoelen en ongezonde stralingsniveaus. Oekraïne is geen lid van de Navo, dus een aanval op dat land is geen aanval op ons, maar iedereen weet dat wereldoorlogen altijd beginnen met onbetekenende binnenbrandjes.

Het verbaasde mij dus een beetje dat de Volkskrant dit jaar nog niet één keer de krant opende met het dreigende gevaar. Kennelijk vond onze buitenlandredactie de situatie nog niet urgent genoeg, wat wellicht ook kwam doordat onze man ter plekke, Tom Vennink, Rusland was uitgezet; anders was hij zeker afgereisd naar de grensregio en had hij op de voorpagina alarm kunnen slaan.

In de Engelse media werd de mogelijkheid van escalatie niet uitgesloten. Bij Sky News stelden ze de prangende vraag: ‘Is World War Three Imminent?’ Dat niet, zei correspondent Dominic Waghorn, ‘alleen in het allerslechtste geval’. Dat klonk niet erg geruststellend. In december had Sky News’ Deborah Haynes een interview met Yoelia Lapoetina, voormalig generaal-majoor in de geheime dienst van Oekraïne en tegenwoordig minister, die zei: ‘We moeten rekening houden met het begin van de Derde Wereldoorlog.’ Generatiegenoot.

Amerika en Engeland, twee landen die niet weglopen voor een oorlogje meer of minder, maakten vijf dagen geleden bekend dat ze de partners en kinderen van hun ambassadepersoneel uit Kiev zouden weghalen. Doe je dat soms omdat het hard gaat vriezen, in Kiev?

Het duidde erop dat ze rekening hielden met een van de scenario’s die in omloop zijn voor een Russische inval: de verovering van hoofdstad, om daar een Russische marionet aan de macht te brengen en zo van Oekraïne een Belarus te maken. ‘In dat geval wordt het een verschrikkelijke oorlog,’ zei Bert Lanting, die voor de Volkskrant jarenlang correspondent was in Rusland en die alles weet van verschrikkelijke oorlogen, want hij is in Tsjetsjenië geweest.

Vitali Klytsjko, voormalig wereldkampioen zwaargewicht boksen, is tegenwoordig burgemeester van Kiev. Hij was kwaad. Duitsland had vijfduizend gevechtshelmen toegezegd en dat vond Klytsjko een belediging. Wapens hadden ze nodig!

En zo komen we steeds dichter bij het verloop van de Derde Wereldoorlog, en de wijze waarop landen als Duitsland en Nederland zich in de strijd zullen gooien.

Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken, was gisteren in Duitsland op bezoek bij zijn collega Annalena Baerbock. ‘Het moet glashelder zijn dat agressie grote consequenties heeft. Dan moet er een heel fors sanctiepakket komen, en snel.’

Opeens was het me duidelijk. De Derde Wereldoorlog zal op twee manieren worden uitgevochten: ouderwets, met soldaten en tanks (Rusland, Oekraïne en dergelijke) en modern: economisch-financieel, met sancties (rijke landen met sanctiemogelijkheden).

Sancties zijn de nieuwe kruisraketten. Duitsland denkt na over sancties, de VS ook, iedereen zet sancties klaar om Rusland straks hard te treffen. Gabrielius Landbergis, minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, verklaarde: ‘De sancties moeten ondraaglijk zijn!’ Dat je eigenlijk liever een kernbom in je nek krijgt.

Ik vind dat niet laf, maar pure vooruitgang. In elk geval duurt de wederopbouw na een wereldoorlog korter dan tot nu toe het geval was. Uiteindelijk zal elk gewapend conflict worden uitgevochten met sancties: het bewijs dat de mensheid volwassen wordt en het stakkerige wapengekletter langzaam maar zeker achter zich laat.

Nederland stuurt twee F35’s naar Bulgarije. Lekker ouderwets.