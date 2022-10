De democratie van Brazilië staat op het spel

Het is te hopen dat Brazilië de man die de democratie schaamteloos op het spel zet, in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen afwijst.

Niet voor het eerst bleek dit weekeinde hoezeer opiniepeilingen ernaast kunnen zitten: niemand verwachtte in 2010 een grote zetelwinst voor de PVV, Hillary Clinton leek er in 2016 zeker van dat ze van Donald Trump zou winnen, en nu is ook in Brazilië de achterban van Jair Bolsonaro fors onderschat. Maandenlang werd gesteld dat zijn presidentschap na één termijn zou eindigen, dat hij misschien zelfs in de eerste ronde van de verkiezingen al zou worden verslagen. Zondag echter, kon Bolsonaro zijn aanhangers opgetogen vertellen dat ‘we de leugens hebben verslagen’. Hij had het in elke staat beter gedaan dan verwacht.

Dat is reden tot grote zorg, want Bolsonaro heeft er de afgelopen vier jaar alles aan gedaan om aan de poten van de democratie te zagen, en de impact van zijn beleid is tot ver buiten de landsgrenzen te voelen. Zo vulde hij zijn regering met militairen en laat hij geregeld doorschemeren dat hij heimwee heeft naar de militaire dictatuur die Brazilië van 1964 tot 1985 regeerde. Bolsonaro hakt keer op keer in op het hooggerechtshof en het electoraal hof – de instituties die de jonge democratie stutten – probeert de media de mond te snoeren en roept zijn aanhangers op om zijn tegenstanders aan te vallen.

Daarnaast riep Bolsonaro de Amazone uit tot een wingewest. Illegale houtkap, mijnbouw en landbouw neemt toe, en de ontbossing die hiervan het gevolg is, verergert de klimaatverandering. Zelfs als Bolsonaro de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 30 oktober verliest, wordt het lastig om beschermende wetgeving door te voeren, omdat zondag tal van rechtse parlementariërs al wel een zetel hebben gewonnen.

Brazilië maakt zich nu op voor een nek-aan-nekrace tussen twee aartsvijanden in een diep verdeeld land. De angst die veel burgers al voelden bij de eerste ronde (angst voor geweld, angst voor de toekomst van hun land) zal de komende vier weken alleen maar erger worden. Drie keer al doodde een Bolsonaro-volger een aanhanger van zijn tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva.

Bovendien heeft Bolsonaro het Braziliaanse kiesstelsel in twijfel getrokken en gezworen de verkiezingsuitslag niet te accepteren als deze ‘oneerlijk’ is. Hij is bereid om in dat geval de wapens op te pakken. We hebben in de Verenigde Staten gezien hoe gevaarlijk zulke ophitserij kan zijn, en het is te hopen dat de Brazilianen de man die het land op deze manier op het spel zet, afwijzen. Hun democratie staat op het spel.