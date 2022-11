De Democraten moeten nu hun interne twisten opzijschuiven

De ‘rode golf’ is uitgebleven, bij de Democraten heerst een gevoel van opluchting – voorlopig.

Het resultaat van de tussentijdse verkiezingen is voor de Democraten misschien het beste te omschrijven als een pyrrusverlies: ze hebben weliswaar verloren, maar de uitslag gaf hun wel, zoals president Joe Biden het woensdag omschreef, een gevoel van ‘whew! wat een opluchting’.

De ‘rode golf’ die werd voorspeld, is uitgebleven. De Republikeinen moeten het doen met een rode rimpeling: meer zetels in het Huis van Afgevaardigden, maar niet zoveel als gehoopt. En het is nog steeds spannend wie de meerderheid in de Senaat krijgt, maar daar hebben zij in elk geval zetels verloren die ze dachten te behouden.

De peilingen zaten er dus weer naast en Biden, de president die het zelfs volgens de meeste Democraten niet goed doet, is onderschat. Historisch gezien verliest een zittende president bij de midterms bijna altijd de meerderheid in het Huis, maar Bidens verlies is een stuk kleiner dan dat van Clinton in 1994 of van Obama in 2010 – en dat ondanks de huidige inflatie en de grote zorgen die Amerikanen hebben over de economie.

Abortus

Maar er waren nog andere onderwerpen die mensen in hun hoofd hadden toen ze een kruisje zetten in het stemhokje. Zo noemde bijna drie van de tien Amerikanen abortus als hun hoogste prioriteit, nu het conservatieve Hooggerechtshof een streep heeft gezet door het federale recht op het afbreken van een zwangerschap. En vooral de bescherming van de democratie bleek een grote zorg van de kiezers, waardoor radicale, anti-democratische Republikeinen het veel slechter hebben gedaan dan verwacht.

Dat waren de kandidaten die Trump naar voren had geschoven. Mensen die net als hij de verkiezingsuitslag van 2020 in twijfel trekken en weinig respect tonen voor de instituties en regels van de democratie. Het is te hopen dat de Republikeinen concluderen dat deze oud-president (die heeft aangegeven binnenkort bekend te maken dat hij in 2024 een gooi naar het Witte Huis wil doen) zijn beste tijd gehad heeft. Het trumpisme blijft echter overeind staan, evenals de leugen dat de verkiezingen zijn ‘gestolen’. Meer dan tweehonderd ‘verkiezingsuitslagontkenners’ hebben tijdens de midterms een zetel gewonnen of behouden.

De Democraten zullen dus hun eigen interne twisten opzij moeten schuiven, en het belang van de democratie voorop moeten blijven stellen. Cruciaal hierbij is de vraag welke kandidaat zij in 2024 naar voren willen schuiven. Het charisma van Biden is beperkt, en zijn leeftijd (nu 79 jaar) is een probleem. Zeker als de Republikeinse kandidaat veel jonger is, en nieuwe energie uitstraalt – zoals bijvoorbeeld de populaire gouverneur Ron DeSantis uit Florida die het bij de midterms opvallend goed heeft gedaan.

Een probleem is dat de Democraten hun talentontwikkeling lange tijd hebben verwaarloosd, en steeds met iemand van de oude garde (Hillary Clinton, Joe Biden) op de proppen komen. Hoopvol is wel dat iemand als John Fetterman namens de Democraten de Senaatszetel in Pennsylvania heeft gewonnen door echt te luisteren naar de kiezers. Daarmee kon hij een deel van het electoraat van Trump terugwinnen. Maar met het ‘gevoel van opluchting’ dat nu bij de Democraten heerst, is de kou niet uit de lucht: de volgende fase van de politieke oorlog staat alweer voor de deur.