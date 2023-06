De definitieve top-3 van taalmisverstanden die ik heb meegemaakt of veroorzaakt

Wat is erger, een smerige tikfout maken in een app, iemand verkeerd verstaan, of juist iemand goed verstaan, maar wat je verstaan hebt, verkeerd interpreteren?

Ja, tja, moeilijk, zeker in onderhavige gevallen.

Toch ga ik proberen er een top-3 van te maken, en dan oplopend in ergte, aftellen dus. (Ik heb een hekel aan lijstjes zonder hiërarchie. De honderd beste voetballers ooit, in willekeurige volgorde? Lazer op zeg, ga een ander lastigvallen. Daar heb ik geen tijd voor. Messi bij de M zeker, en een brokkenpiloot als Emilio ‘El Buitre’ (‘De Gier’) Butragueño bij de B? Zinloos. Je moet er een wedstrijd van maken, zoals met alles in het leven.)

Daarom hieronder mijn definitieve top-3 van de meest erge taalmisverstanden die ik heb meegemaakt/veroorzaakt, met op nummertje 3: Wim.

Wie is Wim? Een collega van mijn vader, die jarenlang om half 8 voor onze deur stopte met een gele bus. Mijn vader stapte erin. Vaak hoorden wij Wim voor het dichtknallen van het portier iets grofs brullen, ‘OUWE BEFBAARD, BEN JE DAAR EENS! HAHAHA’, bijvoorbeeld, waarna ze samen naar de staalharderij scheurden. Als ik er vakantiewerk deed, mocht ik mee scheuren, en als Wim me later op de dag ergens zag lopen, bulderde hij: ‘HEE KUTTEGEZICHT! KOMT ER NOG WAT VAN? HAHAHA.’

Zelf zag Wim eruit alsof hij een fust bier had ingeslikt. Hij lunchte met bier. Geregeld, vertelde mijn vader, stopte hij zijn gele bus bij de Esso, en haalde wat ‘GELE RAKKERS, HAHAHA’.

Op een dag gingen Wim en mijn vader Dieke, de moeder van de illustere Mick Visser, helpen iets te verhuizen met de gele bus. Mijn vader zei: ‘Dit is Dieke.’ Prima toch? Klopt toch gewoon? Maar achteraf was Wim een beetje verdrietig. Hij zat te pruilen in zijn bus. Wat is er, vroeg mijn vader. ‘Niks hoor’, zei Wim. ‘Jawel’, zei mijn vader, ‘er is iets.’

Nou, toen kwam de aap uit mouw. Wim vond het ‘niet zo aardig’ dat mijn vader die mevrouw aan hem had voorgesteld als ‘Dieke, en verder niks’.

(Pfff, wat een shit-anekdote, zeg, dit. Enorme aanloop voor een – ja, waarvoor eigenlijk? Voor een sof. Het einde is het saaiste. Bovendien, kom ik nu pas achter, moet ik erbij uitleggen dat ‘dieke’ Venloos is, dialect dus, en dat het ‘dikke’ betekent. Waardeloos verhaal. Daarom op 3. Toch nog een medaille!)

Op 2: Allard.

Gisteren was ik bij De Bezige Bij, en stönd ik te praten met Allard Schröder en Marcel Möring. We hadden het over uitgevers, en of die alles moeten lezen wat ze uitgeven. Ik vond van niet. Möring zei: ‘Ze moeten wel alles lezen.’

‘Tuurlijk niet’, zei ik, ‘een slager vreet toch ook geen kouwe gehaktballen?’ (HAHAHA.)

Schröder bekeek me, zijn mond getuit. Möring zei: ‘Nou, nou.’

We zwegen. Tijdens het zwijgen dacht ik na. Omdat ik een sensitieve natuur ben, en er kranig doorgezwegen werd, vroeg ik na een minuut aan Möring: ‘Je zei toch alles?’

‘Nee’, zei hij, ‘ik zei Allard.’

Beter al, dit. Vind ik wel. Minder oeverloos. De Terechte nummer 2 in de lijst. Eigenlijk moet het in één zin kunnen, dat het voor zichzelf spreekt. Eens kijken of dat lukt met nummer ...

1. Kees

Laatst stuurde ik aan mijn ouders het volgende appje: ‘Hier ook alles goed pap en mam, we zijn klaar met schrijven, hebben gegeten, de gordijnen zijn dicht, en we zijn al een paar uur lekker aan het kezen.’