De debatten over defensie en energie zijn opeens van al hun abstractie ontdaan

De oorlog maakt alles anders. Die boodschap heeft Brussel net iets eerder bereikt dan Den Haag, maar het Binnenhof kan niet achterblijven.

Hoe het verder ook afloopt in Oekraïne, de nabije toekomst van Europa krijgt een nieuwe wending. De onberekenbare dreiging uit het Oosten, tot voor kort voor de meeste Europeanen nog een abstract begrip, heeft zich gemeld aan de voordeur. In elk geval twee grote debatten van deze tijd zijn daardoor in een heel ander daglicht komen te staan.

Voor het eerst in dertig jaar zitten de Europese ministers van Defensie gebeiteld: het zal hun geen moeite meer kosten om eindelijk wél het geld in te zamelen om de zelfverdediging op de oostflank op orde te krijgen. Zelfs in Nederland, dat binnen de Navo al jaren schromelijk tekortschiet, is het tij gekeerd. President Poetin heeft bereikt wat opeenvolgende Amerikaanse presidenten niet voor elkaar kregen.

Ook het Europese energiedebat – dat tot nu toe vooral in het teken van het klimaat stond – is opeens van alle abstractie ontdaan. Wie durft nu nog te bestrijden dat Europa zichzelf zo snel mogelijk onafhankelijk moet zien te maken van de import van Russische grondstoffen? De Europese Commissie benutte dinsdag het momentum en zette de turbo op de Green Deal van commissaris Frans Timmermans. De EU wil de energievoorziening binnen zeven jaar in eigen hand hebben, en anders alleen nog een beroep doen op partners als Noorwegen, de Verenigde Staten en Qatar. Zonder een aanzienlijke vergroening van de Europese energiebronnen zal dat niet gaan. Zo bezien lijkt de Oekraïnecrisis zowaar ook nog een positief gevolg te krijgen.

Maar het lukt ook niet zonder enorme financiële en organisatorische inspanningen van alle lidstaten, Nederland niet in de laatste plaats. En op zeer korte termijn, want al voor de volgende winter dreigen tekorten. Die wetenschap, gecombineerd met de niet meer te stuiten inflatie, de desastreuze koopkrachteffecten en de noodzakelijke verhoging van de Defensie-uitgaven, maken het onvermijdelijk dat het regeerakkoord dit voorjaar radicaal op de schop gaat. Het is jammer van die recordformatie, maar nu pas moeten VVD, D66, CDA en ChristenUnie echt laten zien waartoe ze samen in staat zijn.