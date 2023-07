De ‘dark pr’ om Kauthar Bouchallikht te beschadigen viel bij media in vruchtbare aarde

Herinnert u zich de hysterie nog rondom GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht? Volgens de Telegraaf ‘een wolf in schaapskleren’ die ons aan de sharia zou onderwerpen. Blijkt dus het werk te zijn van een Zwitsers pr-bedrijf dat betaald wordt om de reputatie van prominente Europese moslims in de vernieling te helpen.

Het viel vorige week vrijdag te lezen in een verbijsterend onderzoeksverhaal van NRC dat vooral iets blootlegt over een bepaalde hyenamentaliteit in dit land aangaande moslims.

Alp Services, zo heet het bedrijf van de Zwitserse lasteraars. Enkele jaren geleden kreeg het pr-bedrijf vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de opdracht om de aanval in te zetten op de Moslimbroederschap, een pan-islamitische beweging. Reden is een bittere politieke twist tussen de alleenheersende oliesjeiks en de Moslimbroeders die ook eens aan de knoppen willen draaien.

Over de auteur

Hassan Bahara is media- en cultuurredacteur van de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over (online)radicalisering. Deze zomer schrijft hij wekelijks een column. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit.

Belangrijkste middel voor Alp Services om dit sloopwerk voor elkaar te krijgen is ‘dark pr’ -– pretentieuze consultancytaal voor knip- en plakwerk en een hoop verdachtmakingen die via nepprofielen de online-ether worden ingeslingerd. Ook hebben ze de bekende Moslimbroederschap-expert Lorenzo Vidino op de loonlijst staan die – zo blijkt uit gehackte mails – belooft tegen betaling ‘iets in elkaar te zetten’ waarmee het pr-bedrijf Moslimbroeders kan linken aan ‘terrorisme, corruptie, witwassen en andere misdaden’.

(Voor de volledigheid: ondergetekende heeft voor zijn verslaggeverswerk over islamitisch extremisme ook enkele keren beroep gedaan op Vidino’s expertise, maar dat was voordat de Italiaans-Amerikaanse academicus geld kreeg van Alp Services)

Gezellige kroegtijgers zijn de Moslimbroeders zeker niet. Het is van oorsprong de club van Sayyid Qutb, inspirator van jihadisten. Maar of ze tegenwoordig een wereldwijd kalifaat nastreven? Dat ligt allemaal genuanceerder, aldus Joas Wagemakers, een andere Moslimbroederschap-expert, in NRC: ‘Men heeft democratie geaccepteerd en stelt zich pragmatisch op.’

Ook kent de Moslimbroederschap in Europa geen formele organisatiestructuur met een afgebakende ideologie. Evengoed: leg in Nederland een link tussen een moslim en de Moslimbroederschap en men wil het leger in de hoogste staat van paraatheid brengen.

Alp Services weet dat en heeft er grif gebruik van gemaakt. Hun felste campagne voerde het pr-bedrijf tegen Femyso, een Europees netwerk voor moslimjongeren dat heel in de verte iets met de Moslimbroederschap te maken heeft. Alp Services wilde Femyso en zijn (oud)-leden een ‘zeer negatieve’ reputatie bezorgen.

Via ‘dark pr’ wist Alp Services onder meer weekblad Elsevier zover te krijgen om Femyso af te schilderen als een organisatie ‘die op een of andere manier’ verbonden is aan de Moslimbroederschap, ‘de islamitische beweging die de sharia voorstaat.’ Elseviers reactie in NRC over het ingestoken artikel: niks mis mee.

De pr-campagne miste zijn uitwerking niet. Onder andere oud-Femyso-lid, nu GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht kan daarover meepraten. Een ‘wolf in schaapskleren’ werd ze genoemd. Het extreem-rechtse Pegida kondigde een demonstratie aan op de dag van haar installatie als Kamerlid. En op sociale media klonken geluiden die niet voor herhaling vatbaar zijn. GroenLinks-leider Jesse Klaver moest zelfs even voor Bouchalikhts veiligheid vrezen.

Alp Services – betaald met oliedollars – gaf de islamofobe voorzet. Opgefokte media en andere randfiguren kopten de bal loeihard in.

Of zoals een ander Nederlands slachtoffer van Alp Services het in NRC formuleert: ‘Deze verdachtmakingen gedijen in een klimaat waarin sommigen toch al denken dat moslims Europa van binnenuit willen aanvallen.’