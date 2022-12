De dakgootman zette het hele wereldbeeld van Thomas op losse schroeven

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Thomas wist niet wat hij meemaakte toen de dakgootverzekeringinspecteur langskwam.

De dakgoot klapperde. De dakgootman kwam kijken en maakte een offerte. Ik belde de verzekering die het verzekerde, en de verzekering zei: we sturen een man om te komen kijken of de vorige man wel goed heeft gekeken.

Die tweede man, die heeft mijn hele wereldbeeld op losse schroeven gezet.

Hij had een vrolijke das, dito humeur, en zei ‘Lekker’ op elk aanbod. Koffie? Melk en suiker? Koekje? Lekker! Zijn nopjes, daar was hij in.

Na tien zorgeloze minuten kletsen, sloeg hij met vlakke handen op de tafel en zei: ‘Zullen we dan maar?’ We liepen naar boven, hij stak zijn iPhone uit het raam, maakte precies één foto van de dakgoot en zei: ‘Zit wel snor hoor’. En weg was hij. Hij had geen vragen gesteld, geen kritische blik geworpen, was niet eens uit het raam gaan hangen, en ik vermoed dat hij nooit naar de foto heeft gekeken.

Het was of ik water zag branden. Zo kon het dus ook.

Ik verkeer altijd in de waan dat je dingen zo goed mogelijk moet doen. En dat als iets makkelijk is, dat het dan blijkbaar beter moet. Nooit denk ik eens: nou, makkie, niets meer aan doen. Zit wel snor zo. Elke seconde die mij is vergund om op eventuele lauweren te rusten, vul ik meteen met het wegen van alternatieven.

Nergens komt dat zo schrijnend tot uiting als in mijn relatie met de routeplanner. Die zegt duidelijk: ‘Over 1.500 meter, sla rechtsaf.’ Goed, dat is vreselijk slecht Nederlands (waarom niet gewoon: ‘rechts afslaan?’), maar het is wel lekker makkelijk, en ik hoef in principe even niet na te denken.

In die stilte, die ruimte voor eventuele rust en tevredenheid denk ik meteen: ja, over 1.500 meter, maar volgens mij kan ik ook nu al déze afslag nemen. EN DAT DOE IK DAN. Dus het kale feit dat iets makkelijk is, maakt dat ik denk dat het anders moet. Dat is, in goed Nederlands, fucked up. En het is ook niet alsof het tot iets leidt. Het is altijd een omweg, en meestal moet ik weer helemaal terug om gewoon weer de routeplanner te volgen.

Dat zou deze man nooit doen. Zijn hele voorkomen schreeuwde: het mág ook makkelijk zijn. Je hoeft heus niet, wanneer je veel van dakgoten weet, meteen een dakgotenbedrijf te beginnen, spreadsheets bij te houden en dingen te zeggen als ‘willen is kunnen’ en ‘stilstand is achteruitgang’ (twee aantoonbaar onjuiste beweringen). Je kunt ook zeggen: ambitie is gewoon een ander woord voor ontevredenheid. Je hoeft niet steeds het wiel te willen uitvinden. Daar ga je maar van tobben: zit er wel iemand op dit wiel te wachten? Is dit wiel niet te rond? Banden of geen banden? Weet ik wel zeker dat het niet op ski’s kan? Hm, misschien is ski’s uitvinden wel meer iets voor mij.

Daar heeft de dakgootverzekeringsinspecteur geen last van, want hij had een baan die duidelijk ruim binnen zijn capaciteiten lag. Met koekjes erbij. Lekker. En zo zal hij zijn leven uitrijden, gewoon volgens de routeplanner, en veilig en uitgerust op zijn eindbestemming aankomen.

Daar tegenover staat dat de moeilijkdoeners en wieluitvinders met al hun omwegen en doodlopende straten véél meer hebben gezien. Voornamelijk bedrijfsterreinen, maar toch.