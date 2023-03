De daddies en boyfriends van internet worden geboren uit onlineconsensus

Omdat het vierde deel van John Wick sinds deze week in de bioscopen draait, googelde ik hoeveel mensen het titelpersonage in de eerste drie delen over de kling heeft gejaagd. Veel, herinnerde ik me. Huurmoordenaar John Wick, gespeeld door Keanu Reeves, is aanvankelijk met moordpensioen maar pakt de draad weer op nadat iemand zijn hondje te grazen heeft genomen, een schattige beaglepup die hem ook nog was nagelaten door zijn overleden vrouw. Tja, dan moet je wel. Na drie films heeft Wick maar liefst 299 doden op zijn naam staan. In deel vier loopt de teller ongetwijfeld verder op.

Toch heeft Keanu Reeves nog altijd de status van ‘internet boyfriend’, wat betekent dat socialemediagebruikers hem collectief tot het ideale vriendje hebben uitgeroepen. Hun liefde delen ze in de vorm van tweets, memes, collages en video-edits. De adoratie is oprecht, maar het massale ervan maakt het ook grappig. Het heeft iets vervreemdends als alle neuzen dezelfde kant op staan op de plek waar men het altijd met elkaar oneens is. De internet boyfriend wordt geboren uit consensus op Twitter, wat hem haast een fabeldier maakt.

Hoe kijkt Reeves er zelf eigenlijk naar, werd hem vorige week op een rode loper gevraagd. Zijn antwoord: ‘Niemand is perfect natuurlijk, maar ik waardeer de goodwill.’ Echt iets wat een internet boyfriend zou zeggen.

Maar wat maakt iemand precies tot internet boyfriend? De afgelopen jaren hebben meerdere mannen, meestal acteurs, de titel mogen dragen. Puur om het uiterlijk gaat het in elk geval niet. Brad Pitt is geen internet boyfriend, Thimothée Chalamet wel. Leonardo DiCaprio niet, Idris Elba wel. Het zijn mannen waar een ideaalbeeld op geprojecteerd kan worden, gebaseerd op hun publieke persoonlijkheid en gespeelde personages. Ze zijn lief voor hun moeder, respectvol naar vrouwen, beschermend maar niet bezitterig en zeker niet te vol van zichzelf. Een internet boyfriend kan goed koken, weet wat hij voor je verjaardag moet kopen (of beter nog: maken) en is grappig zonder te veel zijn best te doen. Misschien heeft hij mentale issues maar alleen van het charmante soort. En jíj kan hem helpen.

Pedro Pascal in de serie ‘The last of us’. Beeld AP

Vrouwelijk equivalent

Een vrouwelijk equivalent van de internet boyfriend is er niet echt, wel een opvolger: de internet daddy. Daarvan bestaat er vooralsnog maar één en dat is Pedro Pascal, wiens naam en gezicht al weken sociale media domineren. De 47-jarige Chileens-Amerikaanse acteur speelt de hoofdrol in hitserie The Last of Us en neemt tijdens de zombie-apocalyps een stuurs tienermeisje onder zijn vleugel alsof het zijn eigen dochter is.

Toch is een internet daddy niet de gedroomde vader, laat daar geen misverstand over bestaan. Het is vooral een daddy zoals in dat hoekje van internet waarvoor je 18+ moet zijn. Ook hij is een fabeldier, geboren uit een zeldzaam moment waarin men op sociale media de koppen bij elkaar heeft gestoken, maar een uitgesproken sexy fabeldier. De tweets, memes, collages en video-edits zijn dorstiger dan die over internet boyfriends.

Dat Pascal opmerkelijke kledingkeuzes maakt en kinderlijk ontwapenend antwoordt op vragen van de pers, maakt het voor alle betrokken partijen des te amusanter dat uitgerekend hij tot sekssymbool werd gekroond. Zelfs de manier waarop hij een boterham eet, is onderdeel van de daddy-cultus.

De onnavolgbare vereisten aan het daddy-schap maken het onmogelijk om te voorspellen wie de volgende zal zijn. Misschien biedt de definitie van Pascal zelf nog het meeste houvast: ‘Daddy is een staat van zijn. Begrijp je wat ik bedoel?’ Geen zorgen als uw antwoord hierop ‘nee’ is.