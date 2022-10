De culturele voorhoede is juist bondgenoot van de boer

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Toch nog even over Remkes en de boeren. Wat doen die in een kunstcolumn, denkt u nu misschien. Goeie vraag; mij verraste het ook dat Remkes vorige week bij de presentatie van zijn stikstofrapport een negatief verband legde tussen de ‘culturele voorhoede’ en de polarisatie in het boerendebat.

Sindsdien breken kunstenaars en kunstliefhebbers zich er massaal het hoofd over. Wat hadden ze nu weer verkeerd gedaan? Ontzag was er ook, want het was wel vernuftig hoe (opnieuw) een VVD’er via een bochtige omweg ook in dit complexe klimaatvraagstuk uiteindelijk de ‘culturele elite’ de schuld kon geven. En waarvan dan precies? O ja, dat was dit: ‘De manier waarop in politiek, media en – komt-ie – culturele voorhoede gesproken wordt over het platteland [...] is voor veel mensen een steen des aanstoots.’

Remkes treedt hiermee in een lange traditie die ooit een flinke voorzet kreeg van Halbe ‘linkse hobby’ Zijlstra, waarna Thierry Aartsen concertgebouw (elitair) en bloemencorso (volks, dus goed) tegen elkaar uitspeelde en onze premier de bal kon inkoppen met zijn afkeer van de ‘witte wijn sippende Amsterdamse elite’. Opiniemaker Syp Wynia voegde aan Remkes’ woorden op Twitter eigenhandig nog ‘hautaine’ toe.

Maar wie zou dat toch zijn, die nare culturele voorhoede, die lelijke dingen zegt over het platteland? Zou ik erbij horen? Theaterredacteur bij De Volkskrant, woonachtig in Amsterdam, niet vies van witte wijn – ongetwijfeld. Of mijn collega Hein Janssen, die drie keer per week in de schouwburg zit en zich daarnaast inspant voor dierenrechten? Die al helemáál. En toch. Hoewel ik niet dol ben op intimidatie met tractoren, gaat mijn sympathie in deze kwestie vaak uit naar de gedupeerde boeren. En Hein schreef deze zomer nog in een mooi artikel hoe hij als kind bij zijn keuterboerende grootouders op zolder tussen de gedroogde worsten sliep. Zo groot is die veronderstelde kloof tussen ‘stad’ en ‘platteland’ vaak helemaal niet.

In het artikel van Hein Janssen valt ook te lezen dat veel theatermakers zich het lot van de boer aantrekken. De ene na de andere schrijver of regisseur duikt vol overgave in het onderwerp. Na maanden research en tientallen interviews met agrariërs kiezen ze zonder uitzondering de kant van de hardwerkende, geplaagde, onbegrepen boer.

Want dat is wat je verdiepen in de ander oplevert. En dat is ook wat kunst kan doen: empathie creëren, blinde vlekken wegnemen, kloven overbruggen. Juist dankzij die linkse, witte wijn sippende, hautaine kunstenaars dus. Ik kan geen andere beroepsgroep bedenken die zich momenteel zo empathisch en intensief met de boeren bezighoudt (behalve misschien juristen).

En Johan Remkes wéét dit. In zijn rapport roemt hij zelfs de voorstelling Hanna van Hendrik, over de boerenopstanden in de jaren zeventig – die hem inzicht in de boerentraditie verschafte, en gevoel gaf voor de complexiteit van de huidige pijnlijke transitie. Om vervolgens bij de presentatie alsnog die sneer uit te delen. Waarom toch? Wie heeft er baat bij die beeldvorming? Want met valse tegenstellingen en fictieve vijanden zijn de boeren in elk geval niet geholpen.