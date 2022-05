De crisis op Schiphol toont aan dat de luchthaven zichzelf te groot heeft opgeblazen

Het is niet alleen maar slecht nieuws dat Schiphol vastloopt. Andere, minder vervuilende, manieren van transport worden aantrekkelijker.

Het is in de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart niet heel vaak voorgekomen dat een luchtvaartmaatschappij klanten weigert. KLM ziet nu geen andere uitweg. Door de vertragingen op Schiphol missen zoveel reizigers hun vliegtuig dat de resterende capaciteit eerst moet worden gebruikt om hun een vervangende vlucht aan te bieden.

Schiphol ondertussen hoopt het tij te keren door tot de zomer te gaan jagen op personeel en tegelijkertijd luchtvaartmaatschappijen te stimuleren vluchten te annuleren.

Het is niet alleen slecht nieuws dat Schiphol vastloopt. Zo worden andere manieren van transport zoals de trein en de auto aantrekkelijker, wat goed is voor het milieu. Ook zullen veel Nederlanders hun verre reis wellicht heroverwegen en zich afvragen of er in de buurt niet minstens zo’n aantrekkelijke vakantie te vieren is, wat nog beter is voor het milieu.

Schiphol-topman Dick Benschop toont zich vooralsnog weinig slagvaardig bij het oplossen van de crisis. Hij geeft de schuld vooral aan de enorme vloed aan vakantiereizen na corona, die niemand had voorzien.

Deze analyse schiet tekort. Wat de crisis op Schiphol vooral aantoont, is dat de luchthaven zichzelf te groot heeft opgeblazen. Er is een enorm beest gecreëerd, dat zich nog moeilijk laat beteugelen. Deze crisis zou aanleiding moeten zijn om grondig op de eigen toekomst te reflecteren.

Schiphol is tot nu toe zo bang geweest dat luchtvaartmaatschappijen voor een andere luchthaven kiezen dat het hen in de watten legt. Jarenlang werden de havengelden verlaagd uit angst dat luchthavens als Dubai de hubfunctie van Schiphol zouden overnemen. De kosten (lees: lonen en arbeidsvoorwaarden) moesten mee dalen, waardoor nu te weinig mensen op de luchthaven willen werken.

Het is moeilijk te begrijpen dat de aandeelhouders (de Nederlandse staat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam) zich hierbij hebben neergelegd. Een luchthaven als Schiphol is het aan zijn stand verplicht om fatsoenlijke salarissen te betalen en goede arbeidsvoorwaarden te bieden.

Benschop moet nu eindelijk zijn sociaal-democratische hart laten spreken en een ommekeer aankondigen: vanaf nu zal Schiphol arbeidsvoorwaarden bieden die bij zijn status passen. Tegelijkertijd zal de luchthaven af moeten stappen van de groeiobsessie en voorrang moeten geven aan het vliegverkeer dat bijdraagt aan de hubfunctie. De eindeloze stroom aan vakantievluchten hoort daar niet bij en hoeft dus zeker niet meer te worden gestimuleerd. Structurele ontmoediging is een beter idee.