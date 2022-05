Soms ben je je ineens bewust van het feit dat je een Nederlander bent. Een Nederlander, die denkt dat de regels er zijn om niet serieus genomen te worden.

Zo bleek in de Thalys naar Parijs dat dat ene zinnetje in de boekingsmail over ‘covid safety’ betekende dat je een mondmasker op moest. Dat hadden we niet bij ons, want we waren toch af van die mondkapjes? Thuis hadden we er nog twintig, maar ja, die lagen dus thuis.

De conductrice was onverbiddelijk. ‘Jullie Nederlanders hoeven geen mondmasker meer te dragen, maar wij Belgen wel!’ Wij sputterden iets van ‘we kunnen ze nu niet meer tevoorschijn toveren’, maar die halfzachte Nederlandse vlieger ging niet op. De conductrice beval ons om mondmaskers te vragen aan medepassagiers. Genant, maar gelukkig zaten er een paar barmhartige samaritanen in de coupé.

We hadden de rest van de reis Nederlands-verontwaardigd/lacherig kunnen doen, maar we besloten ons maar eens gewoon diep te schamen.