De commentatoren Hersman en Van Dijk deden hun best in vuur en vlam te geraken. ‘31.8!’ riep Hersman, ‘31.7!’

Rond twee uur donderdagmiddag ging schaatsster Irene Schouten van start voor haar olympische 5 kilometer. Het was de laatste rit, Lollobrigida (Ita) was haar tegenstandster. Schouten was, zei verslaggever Martin Hersman, ‘maximaal uitgedaagd’: Weidemann (Can) had een snelle tijd neergezet, en die van Sábliková uit Tsjechië was ook niet mis. Zou Schouten aan de druk bezwijken?

Irene Schouten begon te schaatsen. Het was niet duidelijk of de inspanningen van de Nederlandse ijsdataverzamelaar nog effect hadden gehad. Die staat namens de KNSB de godganse dag de temperatuur van het ijs te meten. Met de zo verzamelde gegevens probeert hij de ijsmeester te beïnvloeden.

De Zweedse kampioen Nils van der Poel sprak er schande van (‘corruptie’, ‘een gruwel’, ‘grootste schandaal in onze sport’), en zo hadden we eindelijk een leuk relletje. Dat kwam goed uit, het schaatstoernooi in Beijing is een tamelijk steriele toestand. Nuis won van Krol, Van der Poel van Roest en Wüst van Takagi.

Daar zaten verrassingen tussen, maar echt kippevel kreeg ik er niet van. Misschien ligt dat aan mij. Wellicht neemt de mate waarin sport je raakt af naarmate je ouder wordt, komt er een moment waarop je alle variaties van verrassing hebt gezien en zelfs in het uitzonderlijke het cliché herkent.

Na ongeveer twee van de twaalfenhalf rondje wist je dat Irene Schouten ging winnen. Ze had een raceplan en dat zag er als volgt uit: tot drie kilometer even hard rijden als Weidemann en daarna ietsje sneller. Er was geen twijfel, halverwege het raceplan in elkaar storten is iets van vroeger. Alles verliep volgens plan, Schouten zegevierde met ruime voorsprong.

Dat was knap, en de commentatoren Hersman en Van Dijk deden hun best in vuur en vlam te geraken, maar dat wilde niet echt lukken. ‘31.8!’ riep Hersman en ‘31.7!’. ‘Een college aan de hogeschool van het 5 kilometer-schaatsen’, zei Van Dijk, zonder al te veel opwinding, bij wijze van vooraf bedacht eerbewijs.

Er hangt in Beijing een soort matheid over de wedstrijden. De sporters rennen dol van vreugde over het middenterrein zodra de uitslag bekend is en goud hun niet meer kan ontgaan, alsof dat een verplichting is die staat omschreven in hun contract (‘Rondrennen met waanzinnige blik, coach om de nek springen.’).

Ik zou graag weer eens kijken naar ingetogen blijdschap. Bert Maalderink interviewt de medaillewinnaars plichtsgetrouw en die doen hun uiterste best om grote blijdschap uit te stralen. Jan Dijkema van de ISU overhandigt de drie op het podium witte doodshoofdjes.

Dat sport zonder publiek een zielloze bezigheid is, speelt mee. Je ziet vreugde zonder reactie, gejuich in een leeg universum; er komt geen echo van de tribunes, er is geen bevestiging, de eenzaamheid van de winnaar kaatst tegen kale muren.

Sport is emotie, maar de enige echte emotie die ik heb gezien was die van Ireen Wüst, en dat was vanwege een overleden vriendin.

‘Ik voelde me heel goed’, zei Irene Schouten. Daarna ging ze facetimen met haar verloofde.

‘Je moet het toch maar even doen’, zei Henri Schut in de studio op de Jaap Edenbaan. Een absolute waarheid al sinds Jaap Eden in 1893 wereldkampioen werd op het Museumplein in Amsterdam: je moet het toch maar even doen.

Ik zag hoe Irene Schouten werd omhelst door Yvonne van Gennip, afgezant van een ander tijdperk.