De ‘clownfall’ van Boris Johnson: jammer, maar het was jolly good fun

Om half twee donderdagmiddag kwam Boris Johnson (58) uit de voordeur van zijn ambtswoning in Downing Street en stelde zich op achter een microfoon. Johnson deelde mee dat hij had besloten af te treden als prime minister. Daarna ontstak hij in een lofzang op het beleid van de afgelopen drie jaar, gaf ‘kuddegedrag’ de schuld van zijn ondergang, dankte voor de hem betoonde eer en ging weer naar binnen.

Geen ontroering, geen snik; heel anders dan bij de afscheidswoorden van zijn voorganger Theresa May. Boris Johnson nam afscheid als een goudhaantje; hij was graag nog even doorgegaan als leider, maar nu dat onhaalbaar bleek: even goede vrienden. Drie jaar lang heeft Boris zich kostelijk vermaakt, dus voor treurnis was geen reden.

Boris Johnson kwam op de Brexitgolven aan de macht en hem viel de eer te beurt om de Renaissance van het Britse koninkrijk vorm te geven. Niet dat hij zo’n voorstander was van Brexit, maar die viel goed te gebruiken voor zijn eigen ambities: premier worden. Ooit schatte hij de kans daarop even groot in als ‘te worden onthoofd door een frisbee of te reïncarneren als olijf’, maar door Brexit opende zich plotseling het perspectief op Downing Street 10.

Er bestaat een foto van Boris Johnson als aanvoerder van het team dat de jaarlijkse ‘Wall game’ op Eton speelt. Eton is een uit 1440 stammende zeer prestigieuze public school bij Londen waarop royalty (kroonprins William), beroemde schrijvers (George Orwell) en acteurs (Damian Lewis), wetenschappers (John Maynar Keynes) én twintig Britse premiers hun opleiding genoten en leerden dat ze tot de bevoorrechte klasse behoorden. Wall game is een ruige vorm van voetbal tussen zonen van de Engelse elite. Op de foto staan tien jongens afgebeeld, Boris Johnson zit in het midden. Iedereen poseert, maar Johnson poseert het meest van allemaal. Hij kijkt als een Bokito in de camera en blaast zichzelf op: hier zit de leider van de apenrots.

Eton brengt zijn leerlingen de wetten van de macht bij, maar ook een manier om tegen macht aan te kijken. De Eton-leerling ziet het leven als een amusant spel van winnaars en verliezers, zelf hoort hij altijd bij de eerste groep. Het streven naar macht is ernst, maar ook een grap. Alles in het leven, zelfs de dood op het slagveld, behoort met Engelse ironie te worden gerelativeerd. In de Eerste Wereldoorlog kwamen tientallen old Etonians om het leven, van wie sommigen met volslagen minachting voor de dood met een bal aan de voet het niemandsland waren ingedribbeld.

Boris Johnson voltooide zijn opleiding aan Balliol College in Oxford, nog zo’n bastion van het elitaire Engeland. Toen Johnson journalist was geworden, fantaseerde hij erop los – niet omdat hij zo graag leugens debiteerde, maar omdat hij het nu eenmaal grappig vond vanuit Brussel het gerucht te verspreiden dat de EU weigerde ten faveure van de Italianen de minimum-maat voor condooms te verlagen.

De voorkeur voor leugens en provocaties als vorm van humor bleef, en kwam tot een climax toen Johnson besloot de Brexit te gaan steunen. Een deel van de Britse upper ten zag in hem de ideale uitvoerder van hun perfide plannen: zijn studentikoze gedrag en warrige haardos hadden hem populair gemaakt bij het Britse electoraat.

Gisteren kwam de grap tot een einde. De politieke, economische en sociale gevolgen van drie jaar Johnson ging ten koste van miljoenen Britten, maar het was jolly good fun.

‘Clownfall’, zette The Economist boven het verhaal over Boris’ ondergang.