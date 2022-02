De claims tegen Apple en Google zijn een welkome tegendruk bij hun monopolistische praktijken

Te lang zijn de grote techbedrijven weggekomen met de commissies die ze opleggen aan appontwikkelaars.

Stel: een bedrijf legt een tolweg aan. Stel: dat is voor andere bedrijven de enige manier om spullen van de fabriek naar de consument te brengen. Stel vervolgens dat de tolwegbouwer elke vrachtwagen die er overheen rijdt 30 procent commissie vraagt over de waarde van het transport. Handige jongens, zou je kunnen zeggen. Of: afzetterij.

Dit is hoe Apple en Google een fors deel van hun miljardenwinsten binnenhalen. Met een slagboom. Elk bedrijf dat via de App Store (van Apple) of de Play Store (van Google) mobiel digitale spullen verkoopt, zoals abonnementen of spelletjes, moet voor elke euro omzet meestal 30 cent aan de techbedrijven afdragen. Er is geen ontsnappen aan. De maffia vroeg minder vroeger, aan de winkeliers van Little Italy.

Dat er nu in Nederland juridische claims worden ingediend om een deel van dat geld terug te vorderen is welkome tegendruk tegen die monopolistische praktijken. Maandag kondigde de stichting App Stores Claim aan een miljard euro te eisen van Apple en Google. Afgelopen najaar al diende de stichting Right to Consumer Justice een massaclaim in. Ook in Brussel wordt een wet voorbereid om de marktmacht te breken.

Apple-baas Tim Cook verdedigde de hoge commissies anderhalf jaar geleden voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met het argument dat gewone winkels ook een hoge opslag hanteren. Een onzinnige vergelijking: de Apple-winkel op de mobiele telefoon koopt geen spullen in, heeft geen verkoper, loopt geen risico, is eigenlijk geen winkel. Het is slechts een doorgeefluik, met wat financiële handigheidjes. Een commissie van 2 à 3 procent, zoals ook creditcardmaatschappijen hanteren, is redelijker.

Dat met name Apple, dat in 2008 de standaard zette met zijn 30 procent, zo lang heeft kunnen wegkomen met deze praktijken is mede te wijten aan consumenten zelf. Te lang zijn techbedrijven en hun leiders gezien als half-idealistische hobbyisten, die de weg bereidden naar een stralende toekomst. Apple werd omarmd door ontwerpers en andere creatieven. Als Steve Jobs in zijn coltrui weer een nieuwe iPhone lanceerde werd dat door honderden journalisten verslagen alsof het een ontdekking was. Bij een nieuwe koelkast zag je dat nooit.

Daarom is het mooi dat de advocaten achter de Stichting App Stores Claim Alexander Klöpping als boegbeeld hebben aangesteld. Als onvermoeibare ‘huisnerd’ van De Wereld Draait Door prees hij bij de argeloze presentator regelmatig de nieuwste gadgets aan. Pas later, als oprichter van de digitale krantenkiosk Blendle, merkte hij zelf hoe onmachtig hij was tegenover de techgrootmachten. Die ervaring zet hij nu in om slachtoffers te mobiliseren. Silicon Valley is niet hip meer: het is de opstand daartegen waarin we mee moeten gaan.