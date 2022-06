De claim dat de ranzigheid op de Wallen ‘erfgoed’ of ‘traditie’ zou zijn is belachelijk

De coronacrisis bood een aantal kansen om grote veranderingen door te voeren, maar in tegenstelling tot gangbare complottheorieën is er in werkelijkheid niet één benut. Dat geldt zeker voor de intensieve toeristenhouderij in Amsterdam, waar met groezelige types volgestouwde Franse Renaultjes en roedels brallende Britten de grachten weer volledig verstoppen. Het massatoerisme is terug with a vengeance; waar de culturele toerist nog voorzichtig doet, draait het paupertoerisme weer op volle toeren.

Vorige week ging een filmpje van Frits Rouvoet, die met zijn hulporganisatie Bright Fame tegen mensenhandel strijdt, rond op Twitter. Op het filmpje is te zien hoe Easyjetzombies over de Wallen schuifelen in een afzichtelijke mensenmassa, het oud-Hollandse ‘kijken kijken niet kopen’ praktiserend. Naakte vrouwen achter glas, als dieren in de dierentuin, om je aan te vergapen. Allemaal in de openbare ruimte. Het deed me denken aan een prent die ik ooit zag van een expositie van Afrikaanse mensen in Brussel, een jaar of honderdtwintig geleden.

‘De Wallen horen bij Amsterdam’, zo krijgt iedereen te horen die de eigendomsclaim van de toeristische industrie op het oudste deel van onze hoofdstad betwist. De half-criminele ondernemers, mensen- en drugshandelaren en andere ‘echte Amsterdammers’ worden daarbij overigens gesteund door een merkwaardige kongsi van oudlinkse luitjes die denken dat Turks Fruit nog steeds in Tuschinski draait, de Amsterdamse smeerboel met vrijgevochten ideeën te maken heeft en alle kritiek op mensenhandel, ranzigheid, overlast en drugscriminaliteit afdoet als ‘christelijk’.

‘Arme jongen, ging nooit naar de hoeren in zijn studententijd en retweet nu een vent die elke dag langs sekswerkers gaat om ze te bekeren tot het christendom’ beet iemand, een seksuologe nota bene, mij toe toen ik mopperde over de Wallen. Het moet de meest Nederlandse poging tot belediging ooit zijn; iemand beschuldigen van het niet bezoeken van prostituees.

Om eerlijk te zijn durf ik me niet te branden aan de vraag of prostitutie in de basis wenselijk is of niet, daarvoor ken ik het verband met verkrachtingscijfers en de tevredenheid over het eigen werk van prostituees te slecht. Maar dat wij als volk volkomen eerloos zijn, door in het oudste en mooiste deel van onze hoofdstad het allersmerigste soort toerisme toe te staan, lijkt me glashelder. Een volk waarbij de interesse in de buitenwereld ophoudt bij de eigen schutting en tegentuin, en dat bij het aanschouwen van zo’n evidente wantoestand slechts ‘moet je maar niet in Amsterdam gaan wonen’ kan uitboeren.

Wij hebben onszelf decennia wijsgemaakt dat ons drugs- en prostitutiebeleid een voorbeeld voor de wereld is, maar in werkelijkheid staan we voor paal. Probeer één keer aan een buitenlander de merites van het Nederlandse beleid uit te leggen en de absurditeit van ons nationale verhaal wordt haspelend zonneklaar. De claim dat de ranzigheid op de Wallen ‘erfgoed’ of ‘traditie’ zou zijn is al helemaal belachelijk; alsof prostitutie en drugs op andere plekken in de wereld niet bestaan.

Dat wij nog steeds parasiteren op de schoonheid van eeuwen geleden, omdat we ondanks onze welvaart niet in staat zijn om mooie nieuwe steden te bouwen, is al erg genoeg, maar wellicht zouden we dat met een béétje klasse kunnen doen. Het is de hoogste tijd om de gijzeling van de Amsterdamse binnenstad door als ondernemers vermomde maffiosi te stoppen. Koop ze uit, bouw desnoods naast Lelystad Airport een Wallenpretpark, waar we de buitenlandse hordes kunnen leegkloppen. Maar bescherm in hemelsnaam de schoonheid van onze hoofdstad, zolang de boel nog niet onder water staat.