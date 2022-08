De ChristenUnie valt me vies tegen, met wel een Armoedeminister maar óók meer arme kinderen

De gelatenheid waarmee de coalitiepartners van de VVD de bodemloze koopkrachtcrash over zich heen laten komen, is onverteerbaar. Misschien naïef, maar ik had nog wat illusies over die middenpartijen. Die gaven tenminste immers wel om solidariteit? Ook ik was blij toen Sigrid Kaag op de tafel danste. Inmiddels denk ik: de partijslogan kan worden veranderd in: ‘Laat iedereen vrij, en een heleboel mensen vallen.’

Karretje

Het CDA dat zich wel voor het karretje laat spannen van Big Agro en de FDF, maar niet een streep in het zand trekt als het kabinet weigert in te grijpen als de bestaanszekerheid van miljoenen burgers op het spel staat door het desastreuze koopkrachtverlies. Van de ChristenUnie valt het mij helemaal vies tegen. Levert men nog een Armoedeminister, terwijl dit jaar het aantal kinderen in armoede toeneemt tot minstens 1 op de 10.

Ontsteltenis, paniek, verontwaardiging ten minste? Ik heb het nog niet gezien. Mag ik die prachtige christelijke traditie van de zeven werken van barmhartigheid even in herinnering brengen? Ten minste de eerste vijf hiervan worden in dit kabinetsbeleid met de voeten getreden. De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen (hallo, Ter Apel), de zieken verzorgen. In plaats daarvan ziet het kabinet met lede ogen aan hoe steeds meer mensen in uitzichtloze armoede vervallen.

Barre winter

We hebben een barre winter voor de boeg. In 2019 waarschuwde het Nibud al dat bijna 40 procent van de huishoudens (dat zijn er 2,8 miljoen) amper kan rondkomen en al helemaal geen financiële klappen kan opvangen, herinnerde Tim ’S Jongers in De Correspondent. ‘Stress en armoede vergroten de slechte karaktereigenschappen van mensen’, vertelde huisarts Michelle van Tongerloo zaterdag in deze krant in een interview ‘Ik zie mijn patiënten echt veranderen als ze meer steun krijgen.’

Ook in het buitenland piept en kraakt het. ‘Groeiend aantal Britten moet een beroep doen op de voedselbank en staat voor de keuze ‘heating of eating’, kopte de Volkskrant. De NHS, de Britse National Health Service, waarschuwt voor een ongekende ‘cold home death toll’. In de jaren hiervoor was sprake van een winterkou-oversterfte van 10 duizend, dit jaar verwacht men veel meer. De NHS becijferde daarnaast al jaren geleden dat cold homes jaarlijks bijna 1,5 miljard pond aan ziekenhuisopnamen en andere zorg kosten, vanwege de funeste gevolgen van koude huizen op de gezondheid van oudere mensen.

In combinatie met de te verwachten winterse corona- en griepgolf, met God verhoede een lockdown waardoor mensen in hun koude huis opgesloten moeten blijven zitten en openbare gebouwen sluiten, is de humanitaire ramp niet meer te overzien.

Britse bofbelasting

Maar wat je zelfs de Conservatieve Britse regering kunt nageven, is dat het ten minste een bofbelasting heft op de draconische crisiswinsten van olie- en gasbedrijven. In Nederland is dat, zoals we weten, volgens CDA-staatssecretaris Van Rij niet haalbaar. Te veel geregel. Wat wel kan worden geregeld, is een douceurtje van 835 miljoen euro voor de grootste vervuilers van ons land zoals Tata Steel ter compensatie van de hogere energieprijzen. ‘Goed voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.’ De klimaatdoelstellingen worden intussen met een stralende Ruttiaanse glimlach door de wc gespoeld.

Er zit 13 miljard euro in het Klimaattransitiefonds, maar het komt niet terecht bij armere huishoudens die moeten vergroenen omdat hun bestaan ervan afhangt. Lang niet iedereen krijgt een duurzaamheidslening. De isolatieman die ik aan de telefoon heb, snapt niets van het overheidsbeleid. Hij heeft geregeld huilende mensen aan de telefoon die achter het net vissen, vertelt hij. Laatst weer, een man met alleen AOW en een piepklein pensioentje, zijn enige spaarpotje voor een oud huis dat moest worden geïsoleerd.

Meneer Jansen

Laten we hem meneer Jansen noemen. Er moest veel gebeuren, maar de kosten om zijn lening terug te betalen, zouden veel lager uitvallen dan de torenhoge energierekening zonder isolatie. Hij zou zo’n 250 euro per maand op de duurzaamheidslening moeten aflossen en in combinatie met zijn dan drastisch gedaalde energiekosten zou hij net het hoofd boven water kunnen houden. Maar naar een duurzaamheidslening kon hij fluiten: te laag inkomen. Gevolg: zijn energierekening schoot naar 900 euro per maand en hij moet zijn huis uit. Hij raakt alles kwijt waarvoor hij zijn leven heeft gewerkt.

Want… meneer Jansen heeft ‘jarenlang op te grote voet geleefd’? En Tata Steel niet? Dit asociale beleid is niet meer uit te leggen.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.

.