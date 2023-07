De celebrityfotograaf die de beroemdheden heeft ingeruild voor ‘gewone’ mensen

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Patrick van IJzendoorn ontmoet een Britse celebrityfotograaf.

‘Hallo! Wat een mooie fiets!’ Het is een zomerse zondagavond wanneer een zestiger, die eruitziet als een oude rocker, lachend op me af komt lopen. Terwijl hij met zijn zoon een fiets aan het repareren was, had hij de Gazelle Primeur gezien waarmee ik, kleunend, een heuvel in Blackheath aan het beklimmen was. Dit is de opening van een geanimeerd gesprek. De complimenteuze man blijkt Duncan Raban te zijn, een fotograaf die decennialang bekendheden heeft gefotografeerd.

Zijn verhalen zijn kostelijk.

Zo vertelt hij hoe hij Lionel Richie tijdens diens bezoek aan Londen vanuit een vijfsterrenhotel in Chelsea naar een morsige cafetaria had gereden voor een Full English tussen de bouwvakkers. ‘Lionel genoot ervan’, verzekert Duncan me. Met Tina Turner vloog hij een keer mee in haar privéjet. Toen ze een dutje maakte, klikte Duncans camera. ‘Ik fotografeer beroemdheden als gewone mensen’, legt hij uit. Op een van zijn bekendste foto’s maakt Elton John achter de schermen een foto van Madonna.

Trots vertelt de 65-jarige fotograaf dat de Engelse zanger tijdens een van zijn recente afscheidsconcerten een liedje aan hem opdroeg.

Johan Cruijff

Een perskaart heeft hij ooit weleens gehad. Maar met charme, babbels en een goed pak vond deze zoon van een luchtmachtcommandant de mazen in het pr-net. ‘Winging it’, zo noemt hij zijn werkwijze herhaaldelijk: improviseren. Zo verkleedde hij zich tijdens het WK voetbal van 1986 in Mexico als ober om het hotel van de Engelse selectie binnen te komen. Een paar jaar eerder was hij op goed geluk naar New York gereisd om Pele te fotograferen. Met twee ijsjes verleidde hij de Braziliaanse vedette tot een fotosessie.

Eind jaren zeventig had Duncan, werkend voor The Football Handbook, Johan Cruijff ertoe weten te bewegen de naar hem vernoemde kapbeweging voor hem uit te voeren

Duncan Raban, celebrityfotograaf. Beeld Patrick van IJzendoorn

Maar de showbizz ligt achter hem, al wil hij nog een keer een dag op pad met Mick Jagger, The Rolling Stones-voorman die maandag zijn 80ste verjaardag vierde. Duncans interesse gaat uit naar gewone landgenoten. Al jaren reist Duncan voor zijn Just Say Hello-project door Engeland om minimaal eens per dag een gesprek aan te knopen met een onbekende. ‘Er is steeds meer vereenzaming. Mensen praten minder met elkaar terwijl iedereen wel een verhaal te vertellen heeft. Ik sprak pas een Irakees die de helikopterpiloot van Saddam Hussein bleek te zijn geweest.’

Bij een ‘hello’ legt hij gesprekspartners soms vast op foto of op video, voor zijn 150 duizend volgers op Facebook. De tabloid The Sun ruimde jaren terug tien pagina’s voor zijn foto’s en bijbehorende verhalen uit het dagelijkse leven in.

Verlamd

Duncan toont een video van een zwarte man die in een felgekleurd maatpak, compleet met hoed, met de fiets op weg is naar zijn werk in een verzorgingstehuis. Elke dag doet hij een ander felgekleurd pak aan om de bewoners op te vrolijken.

Ontroerend is zijn ontmoeting met een grotendeels verlamde veertiger die elke dag, liggend in zijn rolstoel, vanuit Wembley, met de bus, naar de binnenstad reist om tussen de mensen te zijn. ‘Je bent de eerste die met me praat’, zegt hij snikkend tegen Duncan.

Wanneer ik enkele weken later met Duncan koffiedrink bij Côte Brasserie complimenteert hij de jonge serveerster met haar rode haar. ‘Op school verfde ik het’, zegt de Welshe, ‘want ik werd ermee gepest. Nu niet meer. Het is mooi en ik ben er trots op.’ Nadat ze is weggelopen, zegt Duncan: ‘Zie je, overal zijn opbeurende verhalen.’ Hij bladert door The Times. ‘Disaster. Accident. Angry. Het is allemaal zo negatief. Waar is de kindness? Patrick, jij journalist, elke krant zou een goednieuwsrubriek moeten hebben.’