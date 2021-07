De Cassandra van Geldrop voorzag in december al de chaos waartoe de CoronaCheck-app zou leiden

Dat Pieter Markus uit Geldrop expertise heeft in het signaleren van fouten die reeds gemaakt zijn, weet iedereen die weleens een blik werpt op de ingezonden brieven in deze krant. Maar het gebeurt ook dat Markus à la de mythologische zieneres Cassandra fouten kan zien aankomen. Mij attendeerde hij op een brief van zijn hand van 22 december 2020, waarin hij betoogde dat een digitaal coronavaccinatiebewijs een onzalig idee is. Pleitbezorgers houden geen rekening met mensen die geen smartphones hebben (die bestaan nog!), smartphones vergeten op te laden, ineens zonder wifi zitten en wat al niet meer. Zijn advies: gebruik gewoon dat goede oude gele vaccinatieboekje.

Die brief ging de krant niet in, maar de Cassandra van Geldrop voorzag de chaos waartoe die CoronaCheck-app, waarmee gevaccineerden QR-codes kunnen bemachtigen, zou leiden. Veel mensen die door hun huisarts waren gevaccineerd, zagen in die app geen code verschijnen, omdat het haperde tussen computersystemen van huisartsenpraktijken en het RIVM. Mensen die geen toestemming hadden gegeven hun data met het RIVM te delen, onwetend dat ze zich zo diskwalificeerden voor die CoronaCheck-app, zaten ook zonder code.

Het gevolg: gele vaccinatieboekjes zijn zomer 2021 niet aan te slepen. Nederland herbergt niet alleen – in een fraaie formulering van de mevrouw van Sdu Uitgevers – ‘vier miljoen mensen die minder digitaal vaardig zijn’. Er blijken ook veel digitaal vaardige Nederlanders die onvoldoende vertrouwen hebben in die CoronaCheck-app en niet willen riskeren dat ze bij een grensovergang geen QR-code tevoorschijn kunnen toveren.

Dan een geel boekje: hoef je nooit te downloaden, stop je gewoon in je paspoort. Waarom zagen volksgezondheidsautoriteiten niet wat Cassandra zag? Misschien omdat één angst aanmerkelijk meer voorkomt dan techniekangst, namelijk de angst om voor gedateerd te worden versleten. Zo krijg je dat mensen de boot missen omdat ze de boot niet willen missen.