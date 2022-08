De Canal Parade is terug, maar zonder Ellie Lust

Na drie jaar afwezigheid was de Canal Parade, het hoogtepunt en tevens afsluiter van Pride Amsterdam, terug op de Amsterdamse grachten en op de televisie. Het 3,5 uur durende verslag van de tachtig boten die uitpuilden van de feestvierende mensen werd zaterdag tot tweemaal toe uitgezonden door Avrotros. Een keer live in de middag en een keer ’s avonds in de herhaling voor de mensen die geen tv-recensent zijn of voor hen die te vroeg gepiekt hadden.

Splinter Chabot (l) en Rik van de Westelaken doen verslag van Pride Amsterdam - Canal Parade 2022.

Opvallendste verandering: oud-agent en mediapersoonlijkheid Ellie Lust was vervangen door Splinter Chabot, als altijd gestoken in een kleurrijk pak. Chabot vertelde dat hij voor het eerst de feestelijke botenparade vanaf de kade meemaakte in plaats van op het water. Elke voorbijvarende discoboot kon dan ook rekenen op zijn verrukking (‘Heerlijk!’). ‘Ik zal straks wel wat rustiger worden, hoor’, stelde hij co-presentator Rik van de Westelaken aan het begin van de uitzending gerust.

De presentatoren wisselden hun rol als commentatoren af met interviews, met onder anderen programmamaker Tim den Besten en een Feyenoord-supporter/Roze Kameraad, en persoonlijke ontboezemingen. Chabot bekende dat hij tijdens het kussen op straat altijd over de schouder van zijn geliefde kijkt om te zien wie er aan komt. Rik van de Westelaken vertelde naar aanleiding van een voxpop dat hij als homo niet zomaar overal op vakantie durft.

En dat allemaal tegen een achtergrond van een uitgelaten publiek en in veren, glitters en leer uitgedoste opvarenden, onder wie burgemeester Femke Halsema (niet in leer, wel met bloem in het haar) die, al dan niet met protestborden in de hand, op de pompende beats van de muziek lieten zien wat ze als dansers in huis hadden. Chabot en Van de Westelaken waren als twee mensen in de kroeg die te midden van alle drinkende en feestende mensen een serieus gesprek proberen te voeren – een haast onmogelijke taak.

De kritiek op de deels commerciële parade die de afgelopen jaren (vanuit de lhbti-gemeenschap zelf) toeneemt, kwam kort aan bod. De plannen van de gemeente voor een kortere botentocht en meer betrokkenheid van bi-culturele en transgendergroepen kwamen niet ter sprake. Ook de tegen de stikstofmaatregelen protesterende roze boeren die, volgens een bericht van de NOS, roze zakdoeken uitdeelden aan de start van de optocht, bleven onbesproken – zelfs toen twee jonge toeschouwers werden ondervraagd die een rode en regenboogboerenzakdoek om hadden.

Eenvandaag-opiniepeiler Joyce Boverhuis deed verslag van een niet bepaald vrolijk stemmend onderzoek onder lhbti’ers. Daaruit bleek onder meer dat 7 op de 10 transgender, non-binaire en intersekse personen negatief gedrag meemaken. En 77 procent van de lhbti’ers past zijn gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen.

Queer-zijn wordt vaak geproblematiseerd, zeiden podcasters en programmamakers Vera Siemons en Annefleur Schipper, terwijl lesbisch zijn óók heel leuk is. Dat was afgelopen zaterdag, zelfs vanaf de bank, zeker te zien.