De Britse Generatie Lockdown is kind van de rekening. Zelfs in het nationale covidonderzoek

Media in Beeld Sophia Twigt

‘En de advocaten winnen altijd!’ Deze wijsheid lijkt ook te gelden voor het covidonderzoek dat deze zomer onder aanzienlijke mediabelangstelling in Londen is begonnen. In de eerste 28 dagen is (omgerekend) al 45 miljoen euro uitgegeven aan het onderzoek naar de vraag hoe de Britse regering met de pandemie is omgegaan. Meer dan de helft van dat geld is bestemd voor advocaten. Ook aan de campagne Every Story Matters, waarbij Britten worden uitgenodigd hun ervaringen te delen, is veel geld besteed.

Al voor barones Heather Hallett (om zulke onderzoeken gewicht te geven worden ze altijd geleid door een Lord, Lady, Sir, Dame, Baron of Barones) plaatsnam in de voorzittersstoel, barstte er discussie los. Sceptici vrezen namelijk dat de conclusie van het onderzoek eigenlijk al vaststaat: Boris Johnson heeft het land destijds niet snel genoeg op slot gedaan. ‘Ik vrees dat het onderzoek niet bestand zal zijn tegen de kracht van de gevestigde orde die vóór de lockdown was en de rangen zal sluiten,’ voorspelt Karol Sikora in The Daily Telegraph.

Deze vooraanstaande oncoloog wijst erop dat de aandacht vooral zal uitgaan naar nabestaanden van coronaslachtoffers en dat leden van Independent Sage, de Britse variant van het Red Team, prominent aanwezig zullen zijn als getuige-deskundigen. Wetenschappers die kritisch waren op het lockdownbeleid zijn genegeerd door de barones. Veelzeggend is dat bezoekers van de hoorzittingen van de ‘UK Covid-19 Inquiry’ covidtesten moeten afleggen en mondkapjes dienen te dragen, vrijwel uitgestorven praktijken uit de coronaperiode.

Blijkens oversterftecijfers heeft Engeland het in de pandemie niet beter of slechter gedaan dan landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar de negatieve gevolgen van de lockdowns krijgen nog steeds veel aandacht in de media. Als diensteneconomie is Engeland zwaarder getroffen dan buurlanden: de wachttijden in de zorg zijn enorm, thuiswerken is nog steeds gangbaar en het aantal kinderen dat tijdens de schoolsluitingen voorgoed uit het onderwijssysteem is verdwenen, wordt geschat op honderdduizend.

In augustus vrolijken Britse kranten hun pagina’s traditioneel op met foto’s van scholieren die een gat in de lucht springen na het bekend worden van examenresultaten, maar de vreugde is minder groot dan voorheen. Tijdens de pandemie deden docenten nog optimistische schattingen van de examenresultaten die hun leerlingen zouden gaan halen, maar die zijn ingehaald door de werkelijkheid.

The Times meldde dat kinderen uit sociaal-zwakkere milieus door de lange schoolsluitingen op een nog grotere leerachterstand zijn gezet. Ook universiteiten luiden de noodklok, nu blijkt dat studenten wegens opgelopen leerachterstanden en masse afhaken. Er wordt gesproken over een Generatie Lockdown.

Tevens was tijdens de lockdowns een toename van huiselijk geweld te zien, doordat docenten en sociaal werkers het contact met kwetsbare kinderen verloren. The Guardian publiceerde een stuk over drie gevallen waarin kinderen zijn gedood, zoals de zes jaar oude Arthur Labinjo die in juni 2020 na martelingen door zijn vader en stiefmoeder om het leven kwam.

Tijdens de rechtszaak bleek dat Arthurs oom eerder al naar de politie was gestapt om zijn zorgen te uiten. Toen een reactie van het bureau uitbleef, zei hij zelf poolshoogte te gaan nemen, om te horen te krijgen dat in strijd zou zijn met de coronamaatregelen.

In een open brief aan The Daily Telegraph heeft de Britse ombudsvrouw voor kinderen, Rachel de Souza, zich tot barones Hallett gericht met het dringende verzoek om de gevolgen van de lockdowns voor kinderen en jongeren centraal te stellen. Zonder resultaat, vooralsnog.