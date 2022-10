De Britse belastingdoctrine is ons Nederlanders welbekend

De Britse premier Liz Truss met haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Beeld Getty Images

De Britse premier is voorstander van een trickle down-economie: minder belasting voor bedrijfsleven en particuliere vermogens. Smalend wordt wel gezegd dat zo de kruimeltjes van de tafel voor de gewone burger overblijven.

Maar de praktijk is nog veel schadelijker voor de samenleving, zoals recentelijk in de VS is gebleken.

Waar komt het idee vandaan? Nu de ongelijkheid ook in Nederland de kant van uitgaat van die in de negentiende eeuw, is het interessant om naar de toenmalige belastingpolitiek te kijken.

Nicolaas Pierson was in de zomer van 1894 afgetreden als minister van Financiën, in welke functie hij een bescheiden vermogensbelasting had ingevoerd. Als straf daarvoor wilde men voorkomen dat hij lid werd van de Haagse herensociëteit De Witte. Ook toen gebruikte de elite het trickle down-argument: ‘Met meer belasting moeten wij personeel ontslaan’.

Negen jaar geleden gebruikte ons staatshoofd aan de vooravond van zijn troonsbestijging hetzelfde argument. In een interview vroeg Rick Nieman hem of hij begrip had voor degenen die vonden dat ‘in deze tijd van crisis’ ook het koningshuis het met minder moest doen, bijvoorbeeld door belasting te gaan betalen. Na een serie algemeenheden antwoordde de kroonprins ‘dat we dan mensen moeten ontslaan’.

August Hans den Boef, Vorden

Arib

Als voormalig vertrouwenspersoon bij een departement kan ik me de verontwaardiging van Khadija Arib goed voorstellen. Er is sprake van meerdere rekeningen.

Ten eerste lijkt de kwestie veel op een afrekening; klachten over de relatie van jaren geleden zijn blijkbaar reden om deze weer naar voren te brengen, om zo te voorkomen dat medewerkers weer met haar zouden worden geconfronteerd.

Als ik het goed begrijp betreft het hier anonieme klachten. Om op basis daarvan de landsadvocaat in te schakelen lijkt mij een grote misrekening en getuigen van een gebrek aan gevoel voor proportionaliteit. Door deze stap wordt het proces al gejuridificeerd zonder dat er sprake is geweest van hoor en wederhoor, en wordt Arib nog voor de zaak is begonnen al op achterstand gezet.

Het presidium van de Tweede ­Kamer (waaronder een fractiegenoot) en met name de voorzitter hebben de zaak verkeerd aangepakt en daar had de landsadvocaat hen op moeten wijzen, in plaats van een advies uit te brengen. Ik ben benieuwd naar de rekening die daarvoor wordt ingediend, want het bureau van de landsadvocaat is zeker de goedkoopste niet. Al met al is de gehele Tweede ­Kamer het kind van de rekening en heeft mijn vertrouwen in de politiek weer een knauw gekregen.

Aat de Jong, Middelburg

Camera Obscura

Ik leer uit de Brief van de Dag dat de camera obscura in de 11de eeuw in het Midden-Oosten werd ontdekt door Alhazen, en dat het woord stamt van het Arabische Qa-ma-ra . Jammer dat er niets van klopt. De camera obscura werd al in de 4de eeuw vóór onze jaartelling (anderhalf millennium eerder) beschreven door Mozi in China en Aristoteles in Griekenland. Wél is het waar dat de Arabische wetenschap kennis uit de oudheid heeft bewaard, terwijl Europa tijdens het christendom teruggleed naar de ­Middeleeuwen, maar erg veel toe­gevoegd is er daar niet.

Marc van der Sluys, Nijmegen

Goed/fout

De column van Sander Schimmelpenninckover het gevaar van gokken (Ten eerste, 3/10) is erg goed; de gratis advertentie voor een gokclub op de levensgrote foto op de voorpagina van het sportkatern (AZ-spelers met op hun shirt het logo van hun sponsor Kansino, red.) is erg fout.

Ben Essink, Naarden

Voorbeeld

Duidelijkheid en doorpakken in plaats van afzwakken en afschuiven. Dat is hoe de Vlaamse minister van Omgeving de stikstofcrisis in de landbouw aanpakt (Zaterdag, 1/10). Een lichtend voorbeeld van onze zuiderburen en verplichte leeskost voor onze ministers van Landbouw, Natuur en Stikstof.

Lilianne Heemels, ‘s Hertogenbosch

Divers

Ik sta zaterdagmiddag j.l. in de winkel voor het kopen van een geboortekaartje. Voor me een rek met een diversiteit aan blauwe en roze kaartjes voor jongens en meisjes met ook de bijpassende kleur envelop. Ik heb zojuist het artikel van Valentijn Hoogenkamp over genderdiversiteit gelezen. Ik raak in de war. Het assortiment vind ik ineens te beperkt. Ik ben uiteindelijk de winkel uitgegaan met een mooie feestelijke kaart met veel gekleurde ballonnen. Voor de baby waarvan het geboortekaartje lichtbruin getint was en waarop jongen of meisje niet vermeld stond.

Lidewij Wijtenburg, Amsterdam