‘De boze burgers kunnen nu met een gerust hart op de VVD gaan stemmen’

Premier Mark Rutte loopt naar huis na de persconferentie over de val van het kabinet. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Kapot

Wat ons betreft werd het tijd, want: Rutte (en de VVD) maakt meer kapot dan je lief is.

Marianne Daams, Lussas-et-Nontronneau (Fr)

Boze burger

Goed nieuws voor de VVD van de heer Rutte. De boze burgers die bij de laatste verkiezingen op de boze boeren- en burgersbeweging hebben gestemd, kunnen straks met een gerust hart op de VVD stemmen nu het ‘asielzoekersprobleem’ is opgelost door die partij.

Slecht nieuws voor mevrouw Van der Plas, zij raakt hierdoor waarschijnlijk een van de boze burgers kwijt die op haar partij hebben gestemd. De boerenrepubliek is een stapje verder weg.

M. van der Vlugt, Limmen

Ziek

Als advocaat die zich zijn leven lang heeft gericht op het helpen van immigranten (asielzoekers en andere slachtoffers van geweld) maakt het me zo ontiegelijk ziek om een hoeveelheid witte mensen te zien beargumenteren waarom overwegend niet-witten (asielzoekers) ons land niet in mogen.

Spreek de waarheid, meneer Rutte, jij en je partij, de ware reden is racisme, je wilt niet dat niet-witte immigranten ons land binnenkomen. De meeste asielzoekers die ik heb geholpen willen hun land echt niet verlaten maar hebben geen andere keus. Bovendien staan de meeste West-Europese landen aan de oorzaak van de politieke condities in derdewereldlanden die het noodzakelijk maken voor mensen om hun land te verlaten, zodat ze kunnen overleven. Het minste wat wij kunnen doen is ze toelaten.

B. John Ovink, Rotterdam



Reden

Als het kabinet valt door een ‘felle ruzie’ over het asielbeleid (Voorpagina, 8 juli), hoe ging het dan met de dossiers over Groningen, stikstof, woningen, corona, etc.? Onenigheid, gewoon ruzie, felle woordenwisseling, ruzietje, boosheid ...In ieder geval was er blijkbaar toch nog genoeg overeenstemming om ook deze zaken (net als het asielbeleid dus) óók niet te gaan (kunnen?) oplossen.

Dat het nu valt omdat het asielbeleid geen handen en voeten krijgt, lijkt mij dus niet de enige reden.

Franck Verhoeks, Soest



Betonrot

Rutte IV had er gewoon nooit mogen komen. Na de val van Rutte III zei Kaag (D66) tegen de liegende premier ‘hier scheiden zich onze wegen’, om later vrolijk in een nieuw kabinet van hem te gaan zitten gevolgd door een reeks ministers uit dat vorige kabinet, maar nu in een ander functie.

Hoe geloofwaardig was dat? Tijd om afscheid te nemen van deze generatie politici die verantwoordelijk is voor de politieke betonrot in Den Haag, en plaats te maken voor een nieuwe generatie die hard zal moeten werken om vertrouwen te krijgen. Dit land verdient beter.

Hans van Noord, Utrecht

Dat is nou de derde keer dat een kabinet-Rutte valt. Indachtig de honkbalregel three strikes and you’re out, zou ik willen bepleiten: positie Rutte, functie elders.

Marlies Jansen, Oegstgeest