De boze boeren bleven boos, terwijl de oplossing zo simpel is

Dat krijg je er dus van, wanneer er ‘geen taboes’ meer zijn: premier Mark Rutte heeft dat verdoemde stikstofkaartje van zijn landbouwcollega Christianne van der Wal ‘ruk’ genoemd. Dat vertelde melkveehouder Anton Stokman donderdag in Nieuwsuur, nadat hij de premier op bezoek had gehad. De boer dacht dat ‘ruk’ Haags is voor: niet goed. Ik denk het ook.

‘Opmerkelijk’, maar toch nog niet die nieuwe bestuurscultuur die ons beloofd was. Ruttes ‘pleur op’ aan het adres van Zaandams ‘tuig van de richel’ echoot er nog in na. Evenals zijn welgemeende ‘Jeetje, godver’ toen Rutte in de Kamer een kop koffie omstootte.

Niettemin was het in Nieuwsuur tijd voor politieke duiding. Nu al memorabele vraag van Jeroen Wollaars aan de duider van dienst, Nynke de Zoeten: ‘We horen hier dat Rutte dat kaartje als ‘ruk’ kwalificeert. Is dat opvallend?’ Een politiek duider zegt dan natuurlijk niet ‘nee’. De Zoeten beluisterde een duidelijk klankverschil met hoe het eerder werd genoemd: ‘suboptimaal, ook een heel Haags woord’.

Zijn onparlementaire taal moest duidelijk de weg plaveien naar Utrecht, waar vrijdag boze boeren en kabinetsleden op de koffie kwamen bij ‘gespreksleider’ Johan Remkes, die ineens geen ‘bemiddelaar’ meer wilde heten. Hij had er zin in en het was mooi weer, veinsde hij vooraf zonneschijn. Er zou gesproken worden ‘zonder meel in de mond’. Verstandig, met een dreigende graancrisis.

Christianne van der Wal was ook gekomen, ‘om te luisteren’. Ze had natuurlijk al gehoord hoe Rutte de dag daarvoor die emmer stront over haar kop van jut had gekieperd. Stank voor dank: blijf je namens het kabinet standvastig, gooit je baas je voor de trekker.

Nu wás dat kaartje natuurlijk ook een communicatieblunder. Van begin af aan was duidelijk dat het slechts een ruwe schets was; als het je niet lukt dat te laten indalen in de boze boerenbreinen, heb je iets niet goed gedaan. Ruk, in Binnenhofs bargoens. Was meteen voor ieder duidelijk geweest dat geen boer er conclusies uit mocht trekken voor zijn bedrijf, dan had dat tonnen uitstoot van brandende balen bagger en asbest gescheeld.

Het overleg bleef vrijdag gehuld in mist – tenzij het ammoniakdampen waren. Het duurde langer dan verwacht, Remkes noteerde een ‘stevige vertrouwenscrisis’, er was hooguit overeenstemming over technologie als reddingsboei. Iedereen bleef boos. Terwijl de oplossing zo simpel is: de intensieve veehouderij stevig inkrimpen, ruimhartig compenseren en de toekomstbestendige boeren belonen. Kan best vóór 2030.

Of er aan het kabinetsbeleid nog wat te sleutelen viel, vroeg een journalist na afloop aan Remkes. Die hoopte heel Haags dat dat ‘wat kou uit de lucht zou halen’. Die hoop was opmerkelijk: deze Johan Remkes was dus heel iemand anders dan zijn naamgenoot die twee jaar geleden in het rapport Niet alles kan overal het kabinetsbeleid rond stikstof te slap vond.

Intussen had de volgende communicatieblunder zich al aangediend. Een woordvoerder van Remkes had gezegd dat het overleg was uitgelopen ‘omdat de sfeer zo goed is’. De sfeer was kennelijk zo goed, dat tafelgenoot LTO direct liet weten zich ‘nadrukkelijk niet te kunnen vinden’ in die omschrijving.

Zo hield het moddergooien onverminderd aan. Het oude polderland is totaal verdroogd, alle partijen hebben zich ingegraven in schuttersputjes. De toestand bleef, zoals ze bij ons thuis zeggen, volkomen ruk.