De botters verdwenen, nu zijn de kotters aan de beurt. En je kon het al van verre zien aankomen

In de laatste visserijhavens van Nederland liggen kotters voor de wal te wachten op sloop, sommige al kortgeknipt. Met een metaalschaar is zo’n schip van 40 meter in een dag verdwenen, zegt Job, dat kan heel snel. Alweer het einde van een tijdperk, al kon je het van verre zien aankomen.

Met Job Schot was ik een etmaal mee ‘op garnalen’ en hij leerde me het vissersleven, een curieus maar kameraadschappelijk bestaan van dagen en nachten achtereen hard werken tot de tijd verdwijnt. Het is bijna zeven jaar geleden. Kop: ‘Job vreest het einde van het vissen’.

Aan boord van de Z-201 ‘Job Senior’ waren Job zelf, zoon Job junior en kleinzoon Jobje: alles klaar voor de komende generaties. Die logische lijn wordt nu verstoord door ontwikkelingen die zich onherroepelijk samenballen. ‘We voeren al met het zwaard van Damocles boven het hoofd’, zegt Job, ‘maar nu is het een complete messenbak ’.

Koning (met vissendas) en minister, vorige maand in Stellendam. Beeld Brunopress

Klimaatverandering, windparken op de beste visgronden, Brexit, de prijs van de dieselolie, stikstof, bemanningstekort, Brusselse bemoeienis, Haags geklungel. Beetje flauw maar toch: perfecte storm.

Al kun je het ook anders zien.

Aan een steiger van de binnenhaven wordt de UK-152 ‘Solar’ ontdaan van een hulpmotor, ongeveer zoals de ingewanden uit een vis worden gesneden. GO-38 ‘De Vertrouwen’ met dat prachtige roestvrijstalen potdeksel, ligt klaar voor onttakeling. ‘Ze hebben’, zegt Job, ‘goede besommingen gehad.’

Een boot op zee is na dertig jaar versleten, renoveren kost een paar miljoen, dat gaan ze niet meer redden.

De koning kwam nog langs in Stellendam met een vissenstropdas om, de minister was gekleed als kwam hij voor de condoleance. De Rijksvoorlichtingsdienst schreef werktuiglijk in een communiqué: ‘De visserij is historisch gezien stevig geworteld in de Nederlandse cultuur’.

Is dat zo?

De teloorgang heeft diepe wortels: met wat grote stappen kun je zeggen dat het een eeuw geleden begon met de afsluiting van de Zuiderzee, waarna de vissersgemeenschappen nogal bruut aan hun lot werden overgelaten door de staat. Ze mochten niet eens wonen op het nieuwe, ingepolderde land. Nederland keerde zich af van het water, met hoge dammen en dijken, en vissen werd folklore.

Dorpen als Spakenburg hervonden zichzelf met industrie; Urk door eerst de Noordzee te veroveren met enorme schepen, en daarna de mondiale handel. Het industrieterrein achter het dorp is uitgegroeid tot een imposant bolwerk van multinationals. ‘Vissen is voor de meesten gewoon onrendabel geworden’, zegt Job, ‘maar Urk is nu het Sillicon Valley van de visserij.’

De botters verdwenen, nu zijn de kotters aan de beurt.

Zijn eigen schip is in het Kanaal, op platvis met Job junior aan het stuur. Het is voor meer dan een miljoen verbouwd en voert de Belgische vlag, dat scheelt, want daar was nooit handel in visquota zoals in Nederland waar kapitalen zijn betaald voor vangsten die allang niet meer haalbaar zijn. En bij sanering telt het niet, daar telt alleen het bruto tonnage.

Belangrijker: Job blijft van het slag ‘koers verdraaien, nieuwe start’. Hij ziet een hoop emotie bij de vissers, zo van alles gaat kapot, terwijl hij liever optimistisch blijft. ‘Wat we nu doen is gekkenwerk, maar als je stopt, is het voorbij.’

En Job begint over laadpalen op zee. ‘Ja, ik zie je lachen maar waarom niet?’ Er zijn er al die met vliegers vissen, of met onderwaterdrones, en Job begint over boten als trolleybussen, verbonden aan de zeekabels die toch al op de bodem liggen.

Zeevis blijft, zegt hij: mooi natuurlijk voedsel van dichtbij, duurzamer dan kweek als je de natuur ontziet. En niet, zoals gebeurt, kotters inzet als 24/7 visfabrieken.

De visserij blijft, maar kleinschaliger. ‘Zet er jonge gasten op die ermee aan de slag willen.’

Kleinzoon Jobje is nu 13 en wil geen visser worden maar helikopterpiloot. Gelukkig heeft zoon Job vijf kinderen.