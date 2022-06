De boerenproblematiek laat zien hoe weinig meritocratisch Nederland is

De boer liet zich deze week weer vrolijk misbruiken als de mascotte van extreemrechts, onder leiding van de toch wat onverwachte messias Caroline van der Plas. Zeker sinds ze het hondenfluitje van Baudet in bruikleen heeft en de stikstofproblematiek één op één toeschrijft aan de vermeende woonbehoefte van immigranten, is de BakkenBradenBeweging zo’n beetje de grootste partij van Nederland. De hordes lopen in boerenkiel achter wéér een nieuwe rattenvanger aan, ditmaal eentje die ze ook nog stukjes kaas en worst geeft én er net zo gewoon uitziet als zij zelf.

Een onderbelicht element in de stikstofproblematiek en de ophanden zijnde inkrimping van de veestapel, is het eeuwige eigendomsrecht dat sommige boeren menen te hebben. De boer zit al generaties op zijn land, en dus heeft zijn nageslacht een eeuwigdurend recht op dat bezit, met de bijbehorende baangarantie, zo redeneren velen. Het volk romantiseert de strijd van de boeren als existentieel, als een gevecht van het volk tegen de elite. Maar in werkelijkheid is het andersom; een gezondere leefomgeving en een betere verdeling van de schaarse ruimte is in het belang van het volk, terwijl boeren als grootgrondbezitter en ondernemer uitsluitend voor hun eigen belang staan.

Hoewel de boeren in financiële zin dikwijls bij de elite horen – het aandeel miljonairs bedraagt 18,2 procent in de landbouw, bij melkveehouders is zelfs 43 procent miljonair – horen ze cultureel gezien wél tot het volk. En daarmee neemt het volk tegenwoordig genoegen. Het zou misschien een idee zijn voor de Oranjes: als Maxima en de prinsessen hun blonde haar nu eens inwisselen voor auberginekleur met wetlook en zich dagelijks met speklappen en hamburgers op de barbecue laten fotograferen, valt de monarchie wellicht nog een generatie te rekken.

De huidige romantisering van de boer zorgt voor een verwrongen zelfbeeld, waarin geen plaats is voor zelfreflectie en zelfrelativering. Men ziet zich als uitverkorenen, die niets in de weg mag worden gelegd bij hun goddelijke taak ons allen van voedsel te voorzien. Ondertussen gaven zelfs de radicaalste boeren, die van de FDF, al meermaals toe dat hun intimidaties slechts deel zijn van een ordinaire onderhandelingsstrategie: voor de juiste prijs zijn ze gewoon te koop. Het is niet voor niets dat ‘boerenslim’ in Nederland de manier is om handige zakenlui te omschrijven.

Maar tijden veranderen, en de kinderen van mensen die generaties lang een trekschuit, smidse of leerlooierij hadden, zijn ook wat anders gaan doen. Sommige boeren zullen moeten stoppen, andere zullen doorgaan. Dat is niets nieuws; ook tijdens mijn schooltijd op het Twentse platteland in de jaren negentig waren er voortdurend boeren die er de brui aan gaven. De boerenzonen en -dochters in mijn klas waren overigens vrijwel allemaal hartstikke slim, en kregen zonder uitzondering mooie banen, wanneer zij het bedrijf van hun ouders niet konden overnemen.

Eeuwigdurende eigendom is geen mensenrecht. De mogelijkheid om bezit te verwerven en te houden is dat wel. Het recht om bezit na te laten is dan weer geen mensenrecht. Maar belangrijker nog: je kunt prima verdedigen dat mensen eigendom moeten kunnen nalaten én verdedigen dat er grenzen zijn aan hoeveel en wat er precies (onbelast) nagelaten kan worden. Net zoals het goed verdedigbaar is dat sommige boeren zullen moeten stoppen, in het belang van het collectief.

De boerenproblematiek laat zien hoe weinig meritocratisch Nederland is, en hoe wijdverspreid het conservatieve dynastiedenken is. De vele Nederlanders die een goudgerande en gegarandeerde toekomst voor hun kroost eisen, zou ik toch vooral willen vragen hoe het toch kan dat zij zó weinig vertrouwen hebben in de zelfredzaamheid van hun eigen kinderen?