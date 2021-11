De boerderij is er niet meer, maar Ibtihal ziet de kalfjes nog steeds rondlopen

Gemoedelijk liep ik m’n dochter achterna, kriskrassend over de kinderboerderij. De gewillige snuiten stonden weer tot haar beschikking om er eindeloos wortels en andijvie in te douwen. Zelf heb ik ook voordeel van ons reguliere beestenbezoek, het is goed voor een van de natuur afgedreven stadstrut om aardse zaken als stront en stalgeur te blijven ervaren.

Ditmaal gaf het uitje ons een onverwacht cadeau. In de stal troffen we een pasgeboren kalfje. En dat op een koude novemberdag. In de lente reken ik op die kleintjes, voor minder dan zes lammetjes de vierkante meter kom ik niet opdraven. Maar nu werden we overvallen door het nieuwe leven dat zomaar in een hoekje stond, wankel op de poten. Zijn vacht glansde nog van de nattigheid. Het beestje strooide royaal tederheid en verrukking om zich heen. Ik zag mijzelf op slag bereid het stinkende hooi in te duiken om naast het roodbruine dotje te gaan liggen. Zijn moeder had echter geen trek in kraambezoek en keek me dreigend aan. Al dat komen en gaan van kijkers is voor geen enkele kraamvrouw plezierig maar zo’n openbare stal is helemaal geen doen. Verliefd las ik het geboortekaartje voor dat op het hek was geplakt, toen mijn dochter me vol afgrijzen riep: ‘Wat ziet dat er eng uit!’ Ze wees naar de overvolle, pijnlijk uitziende uiers van de moeder. Daarop vertrok ook mijn gezicht, omdat ik aan m’n oude kolfapparaat moest denken. Ik schudde die herinnering rillend van me af.

Liever dacht ik aan een veel verder verleden, waarin ik opgroeide in Hillegom. Mijn vader fietste geregeld naar een boerderij om roomboter of karnemelk te kopen en soms nam hij me mee. Dat vond ik geweldig want er was altijd wel iets te beleven of te zien op het erf van de boer. Zo vielen we een keer midden in de bevalling van een koe, enthousiast riep m’n vader me erbij om te zien hoe het kalf eruit werd getrokken. Sprakeloos heb ik staan kijken hoe het beest met een doffe klap op de vloer terechtkwam, waarna de contouren van leven tevoorschijn werden gelikt door de koe. Een paar jaar later zou ik dagelijks langs die boerderij fietsen, onderweg naar m’n middelbare school in het naastgelegen dorp, waardoor ik telkens weer dat pasgeboren kalfje voor me zag. Op de boerderij was het ondertussen steeds stiller geworden, roomboter en karnemelk werden er al lang niet meer verkocht. Op een dag stond het pand leeg, voor eeuwig opgesloten in een voltooid verleden. Er kwam iets anders voor in de plaats: een paintballcentrum met een McDonald’s er tegenover. In die Mac heb ik nog een paar jaar vrolijk hamburgers en frietjes staan verkopen, maar dat stompzinnige paintballcentrum weigerde ik pertinent te betreden. Een nietszeggend, ijdel verzet tegen de vaart van het leven.

M’n dochtertje trok me weg, ze had het wel weer gezien in de stal. Ze wilde naar de ratten. IJverig hield ze een beker knaagdiervoer in d’r handen. Bij het weglopen, zag ik pas de laatste zin op het geboortekaartje: voor het kalf was geen plek op de boerderij waardoor het binnenkort zou worden weggehaald.

Er worden driftig raketten ontworpen die allerlei vormen van ruimtevaart mogelijk moeten maken, slimme koppen concurreren elkaar de dampkring uit. Maar ik wacht nog steeds op de uitvinding van een tijdmachine waarmee ik naar mijn mooie Hillegomse boerderij kan reizen.