De boer heeft zijn pr uitstekend voor elkaar, als lonesome cowboy die strijdt tegen de overheid

Als er woensdag één ding duidelijk werd, was het dat dit land veel te klein is voor massale boerenprotesten. De capaciteit van de snelwegen was ruimschoots onvoldoende voor de tienduizenden trekkers waarmee de boeren naar Stroe trokken, en Stroe zelf kon de stroom boze boeren amper aan. Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie stevenen we af op een burgeroorlog, maar ook dat zijn grote woorden waarvoor dit land te klein is.

Bijna alle problemen in Nederland hebben te maken met ruimtegebrek. De boeren nemen de helft van de beschikbare grond in beslag; dat kan in een land als Frankrijk, waar ze ruimte zat hebben, maar niet in Nederland, waar 517 mensen per vierkante kilometer moeten wonen, werken en recreëren. Dat gegeven moest op zeker moment wel botsen met de belangen van de boeren – en dat ‘zekere moment’ is nu.

De boer heeft zijn pr uitstekend voor elkaar. Hij is de lonesome cowboy die strijdt tegen de bemoeizuchtige overheid, het laatste bastion tegen de oprukkende stadse dominantie, waarvan D66 het symbool is. De boer geldt als de hoeder van het platteland, al is dat mede door zijn toedoen de afgelopen decennia sterk veranderd. Dat Nederland in de geest nog steeds een boerenrepubliek is, blijkt uit de groeiende steun voor de boer. Alle duimpjes gingen donderdag omhoog toen de boerensoldaten op hun trekkertanks passeerden, alsof ze op weg waren naar het front om de vijand een lesje te leren.

In het parlement groeit de invloed van de boer, hoewel alle boeren tezamen nog niet goed zijn voor één zetel. Het CDA is traditioneel een slappe boerenlobbypartij, de VVD is in principe pro-boer omdat het mkb’ers zijn, zelfs de CU ziet de boer als hoeder bij uitstek van Gods schepping. Voor de SGP en de valse profeet Roelof Bisschop is de boer God. En dan is er nog klein-rechts, dat zich vol overgave op het pamperen van de boer heeft gestort, Caroline van der Plas (BBB) voorop. Voorlopig staat ze in de peilingen op zes zetels winst: de boer is politiek lucratief. Op een foto uit Stroe zag ik ook Joost Eerdmans staan, de voorman van JA21, die tot voor kort nog dacht dat de boer een belangrijke troefkaart is.

Het enorme belang van de boer voor de Nederlandse economie, zijn cruciale belang voor de voedselvoorziening: allemaal bullshit die inmiddels is doorgeprikt. Dus vallen de boeren en hun kampioenen terug op de laatste verdedigingslinies: het is de schuld van Europa, het is een ‘zelfgecreëerd probleem’ – er is zelfs helemaal geen stikstofcrisis.

Maar de traditionele boer is bezig met een achterhoedegevecht. Het heeft al langer geduurd dan je voor mogelijk had gehouden; het gegeven dat Nederland na de VS de tweede landbouwexporteur ter wereld is. Eindelijk begint het door te dringen dat dat absurd is en dat we daarvoor een hoge prijs betalen. Nederland is geen land, maar een vervuilde metropool aan zee met een groot tekort aan ruimte. Een metropool die midden in de stad plaats biedt aan een van de grootste luchthavens van Europa – nog zo’n gotspe.

Gelukkig zijn er ook boeren die inzien dat de beroepsgroep op dood spoor is beland en die voor een andere weg kiezen. Alle schreeuwers zouden er goed aan doen hun steun te verleggen en te kiezen voor een andere koers. Ook al zou die ten koste gaan van het agro-industriële complex dat nu nog aan de touwtjes trekt en dat de trekkerhelden en hun pleitbezorgers in de Kamer uit plat eigenbelang voor zijn karretje spant.