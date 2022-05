De boel zit vast, militair en diplomatiek. Maar Poetin iets geven, kan alleen ten koste gaan van Oekraïne

De Navo haalt alles uit de (voorraad-)kast om Oekraïne te helpen tegen Poetin, schreef ik eerder. Een anonieme twitteraar laakte mijn stuk als een voorbeeld van klassiek vijanddenken. Dat was het ook, ik loop daar niet voor weg.

Een Russische leider met een hoofd vol waandenkbeelden die zijn buren aanvalt, een hele stad met zijn bombardementen reduceert tot een hologig skelet des doods, overal aan zijn grenzen zogenaamd verloren gegaan terrein wil terugwinnen en dreigt met het kern- en hongerwapen - ja, zo iemand is voor mij een volbloed vijand, zelfs als ik bereid ben ook ten aanzien van dit begrip een zekere fluïditeit te aanvaarden.

Poetin heeft het er zelf naar gemaakt. Hoe hem te stoppen, blijft de vraag aller vragen. Het beste zou zijn als de Oekraïners de Russische invasiemacht weer helemaal uit hun land weten te verdrijven, maar dat is a long shot, de kans daarop is klein. Het zou wel kunnen als de Navo voluit gaat meevechten. Maar die wil dat niet uit angst voor een wereldoorlog inclusief de inzet van kernwapens.

Mijn twitteraar beveelt diplomatie aan als alternatief voor de militaire aanpak. Er zijn oproepen tot een bestand. Maar wie even doordenkt, stuit hierbij op een nauwelijks te ontwarren kluwen haken en ogen. De Oekraïners voelen niets voor een staakt-het-vuren omdat ze bang zijn dat de Russen die zullen gebruiken om zich te hergroeperen voor een volgende gevechtsronde.

Een wapenstilstand heeft bovendien alleen zin als opmaat naar vredesonderhandelingen. Maar die veronderstellen een geven en nemen, en dat is moeilijk, zo niet onmogelijk. Poetin wil alles houden van wat hij met veel moeite aan Oekraïens grondgebied heeft ingenomen. De Oekraïners willen niks van hun land weggeven, ook niet aan de onderhandelingstafel.

De boel zit vast. Militair: vanwege het onvermogen van beide partijen de ander een beslissende nederlaag toe te brengen. Diplomatiek: vanwege het volledig ontbreken van onderhandelingsruimte.

De Franse president Macron blijft niettemin inzetten op diplomatie. Poetin mag niet vernederd worden, zegt hij. Dat is cynisch. Er is maar één partij die compassie verdient, niet de overvaller maar degene die overvallen is. En hoe wil Macron een vernedering van Poetin voorkomen? Hij heeft zich niet nader verklaard, maar om Poetin zijn gezicht niet te laten verliezen moet men hem wat laten winnen, hem iets geven en dat kan alleen ten koste van Oekraïne.

Macron deed vlak voor de oorlog al de soevereiniteit van het land in de aanbieding met de suggestie dat het zou kunnen finlandiseren om Poetin tegemoet te komen. Nu lijkt hij nog een stap verder te willen gaan, door kennelijk met de gedachte te spelen dat Oekraïne territoriale concessies doet ten behoeve van Poetins tere zieltje en het herstel van de lieve vrede. Het zou pervers zijn van de president van een land dat zelf al decennialang met oud-gallische koppigheid weigert ook maar een millimeter toe te geven aan de druk om Straatsburg te schrappen als volstrekt overbodige tweede zetel van het Europees parlement.

De Oekraïners moeten oppassen dat ze er niet ingeluisd worden door de zogenoemde realisten in politiek en denktanks, altijd bereid andermans democratie, soevereiniteit en territoriale integriteit te versjacheren. In Amerika neemt Ivo Daalder, Navo-ambassadeur onder president Obama, stelling tegen de ‘realistische’ verleiding. Hij schreef onlangs in Foreign Affairs dat Rusland zich geheel en onvoorwaardelijk moet terugtrekken uit Oekraïne. Over iets anders valt niet te praten. In de tussentijd moet het Westen terug naar de aloude robuuste indammingspolitiek om het Russische expansionisme tegen te gaan. Net als in de Koude Oorlog kan dat lang gaan duren, aldus Daalder.

Ik vrees dat met name West-Europa niet het uithoudingsvermogen daarvoor zal hebben en zal aansturen op onderhandelingen. Nu al gaan er stemmen op die terug willen naar de fluïde politiek waarin Poetin tegelijk tegenstander en partner was. Ook al ontplofte die politiek op 24 februari in ons gezicht. Ook al leert het verleden dat internationale verdragen voor Poetin nog minder waard zijn dan de papieren servetjes uit de Kremlin-kantine. Ook al draagt onderhandelen onder de huidige omstandigheden bijna onvermijdelijk de kiem van verraad aan Oekraïne in zich.

Laten we goed opletten wat er gebeurt als de haan driemaal kraait.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.