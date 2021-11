‘De bieb is van ons allemaal, daar aankomen raakt een maatschappelijke zenuw’

De bibliotheek in Den Helder. Bibliotheken maken steeds meer ruimte vrij voor activiteiten en ontmoeting en minder voor boeken. Beeld ANP

Naast de brieven over corona, de toestroom van vluchtelingen aan de Poolse grens en het klimaatakkoord, ontving de redactie deze week opvallend veel brieven over de verbouwing van de Bibliotheek Den Haag, waar Toine Heijmans in zijn verslaggeverscolumn over schreef. ‘Te pijnlijk om te lezen’, noemde een lezer het plan om 148 duizend ‘items’ waar geen plek meer voor zal zijn weg te gooien. Cd’s en dvd’s, maar ook dat waarvoor bibliotheken sinds mensenheugenis worden gebouwd: boeken.

De Haagse bibliotheek ondergaat een grote verbouwing. Er komt meer ruimte voor ontmoeting en activiteiten en er komen meer studieplekken. De consequentie daarvan is dat er minder ruimte resteert om te verdwalen tussen kasten vol met boeken. Dat is veel lezers een doorn in het oog. Ingrid Djuly merkt op dat de Openbare Bibliotheek Amsterdam ‘steeds meer een plek voor vermaak’ wordt. ‘Er staan ook veel minder boeken, waardoor je in de kasten niet meer kunt snuffelen en bladeren in boeken over hetzelfde onderwerp. Een groot gemis.’

In Groningen zijn de boeken voorlopig gespaard, maar deed men de collectie bladmuziek van de hand. ‘Er is in het nieuwe gebouw, het Forum, geen ruimte voor. Het binnenste van het enorme Forum is namelijk om esthetische redenen ‘uitgehold’’, vertelt Dorien Bakkes. ‘Weg zijn de bundels bladmuziek met koorpartijen, klassieke en andere muziek.’

Annemijn Geelen schrijft: ‘Voor mij en klaarblijkelijk ook voor anderen kunnen de ‘nieuwe’ plannen niet anders dan negatief zijn.’ Dat wijt ze aan haar ‘eigen, blijkbaar vrij unieke, bibliotheekgedrag.’ Want hoeveel mensen zijn er nog die wekelijks in de bibliotheek grasduinen?

Afgaand op de reacties die de redactie ontving, best veel. Heijmans zelf herkent dat. ‘Bibliotheken zijn, anders dan weleens wordt gedacht, springlevend. Niet alleen door alle nieuwe functies die ze is toebedacht, maar vooral vanwege de boeken.’

Maar is het niet juist mooi dat er meer ruimte komt voor nieuwe activiteiten? ‘Zeker’, vindt Heijmans. ‘En juist dat maakt het zo vreselijk zuur. Van boekenuitleendepots zijn bibliotheken gonzende bijenkorven geworden, met taallessen voor migranten, computerlessen voor ouderen, studieruimtes... en tegelijk blijven de boeken de basis.’ De vele reacties verrasten Heijmans dan ook niet. ‘Er is niets zoals een goede bieb, en de bieb is van ons allemaal. Daar aankomen raakt een maatschappelijke zenuw.’