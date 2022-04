De bewegingen in West-Europa: hoe verder weg van Moskou, hoe wankelmoediger

Iedere hoek in Boetsja is een plaats delict, stelt Human Rights Watch (HRW), dat begin april onderzoekers erheen heeft gestuurd. Minutieus verzamelden zij bewijzen van mogelijke oorlogsmisdaden die tussen 4 en 31 maart gepleegd zouden zijn door Russische militairen. Ze boekstaafden getuigenissen, telden en fotografeerden opgegraven doden, rangschikten details, want elk detail kan ertoe doen in de rechtszaal. Goed bewaren voor later dus, wanneer een gerechtshof eraan toekomt de verantwoordelijken te vervolgen en het veel te laat zal zijn voor veldonderzoek omdat de bewijzen dan zijn verwaaid en verregend.

Donderdag presenteerde HRW de bevindingen: bewijzen van standrechtelijke executies, martelingen, verdwijningen en willekeurige beschietingen van burgers.

Met elk nieuw gevonden graf waarin een van dichtbij neergeschoten man of vrouw in burgerkleding ligt, met de handen geboeid, stijgt de druk in West-Europa om hier ‘nog iets meer’ tegen te doen. Waarop iemand zegt dat we al ‘heel veel’ doen, en een ander zegt dat je altijd ‘iets te escaleren’ over moet houden, en een derde zegt dat we ‘heel dicht zijn bij een nieuwe stap’ waar ze echt van zullen opkijken in Moskou – en altijd is er iemand die bezorgd waarschuwt dat we misschien juist een beetje moeten dimmen met de Navo-uitbreidingen en de almaar imposantere Amerikaanse wapenleveranties, want stel je voor dat Poetin boos wordt.

Ondertussen komen er nieuwe Boetsja’s bij. Er zijn de verhalen over Oekraïense burgers die naar Rusland zijn vervoerd. Je kunt lang discussiëren over de vraag of je dat deportaties mag noemen, net zoals je lang kunt discussiëren over de vraag wanneer het discussiëren voorbij moet zijn.

Vorige week zag ik de nieuwe cabaretvoorstelling van Paulien Cornelisse (ze staat om de dag met 150 woorden op de voorpagina van deze krant, en ze maakt daarnaast dus theater). Ze heeft hem opgebouwd rond het woord aanstalten: een beweging maken die suggereert dat je zo langzamerhand ergens mee gaat beginnen. In dat grijze gebied waarin een mens strompelt van niets doen naar iets doen, kan hij ook terugtrekkende bewegingen maken en afzien van de aanstalten. ‘Afstalten maken’, noemt Cornelisse dat.

Aanstalten, afstalten, misschien toch maar weer aanstalten: preciezer wordt de beschrijving van de bewegingen in West-Europa niet. Hoe verder weg van Moskou, hoe wankelmoediger. Regeringsleiders bibberen voor ongenoegen onder bevolkingen over problemen dichter bij huis: stijgende prijzen, dure benzine.

Ondertussen sturen EU-lidstaten nog altijd elke dag honderden miljoenen euro’s naar Poetin in ruil voor fossiele brandstoffen, al 57 oorlogsdagen lang. Een deel daarvan is ruwe olie die dagelijks wordt aangevoerd in de haven van Rotterdam, trots kloppend hart van Nederland transportland. Duitsland heeft zich inmiddels olieboycotbereid verklaard, of nou ja afbouwbereid, min of meer, mits en tenzij, en op termijn, alles op termijn. De Europese Unie beweegt naar een olieboycot, al aan- en afstaltend. Economen hebben al een andere oplossing voorgesteld: hef een extra importbelasting op Russische olie, dan hebben we hier én de olie, én extra inkomsten. Het klinkt als het type win-winoplossing waar we ons jaren aan hebben vastgeklampt, en dat niet meer werkt.

Zondag zal blijken hoeveel Franse kiezers op Marine Le Pen stemmen en daarbij op een vorm van verzoening met Rusland, en binnen welke marges de nieuwe president zal kunnen manoeuvreren. Of er nog aanstalten kunnen worden gemaakt.