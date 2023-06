De Betrouwbare Mannetjes zijn willekeurige burgers

De Tweede Kamer heeft woensdag groen licht gegeven voor een Burgerforum Klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat wordt gevreesd voor een mislukking als er niets met het advies wordt gedaan. Ook werden er kanttekeningen geplaatst bij de vraagstelling die wordt voorgelegd aan het burgerberaad. Die luidt: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’

1. Vliegen veel duurder maken of vliegquotum instellen.

2. Gebruik bestrijdingsmiddelen door landbouw aan banden leggen.

3. Alleen nog spullen gebruiken die je echt nodig hebt.

4. Spullen die je niet nodig hebt niet weggooien, maar proberen toch te gebruiken.

5. Korter douchen en/of plassen onder de douche.

6. Huizen in de stad goedkoper maken zodat mensen niet zo ver hoeven te reizen (of meer werk buiten de stad verzinnen).

7. Minder vlees eten, of alleen biologisch (of juist niet als dat eigenlijk juist slechter is voor het milieu).

8. De kinderen minder brood en fruit meegeven naar school zodat je het ’s middags niet hoeft weg te gooien (omdat ze heel weinig tijd hadden of omdat Ryan trakteerde omdat-ie jarig was).

9. Bananenbrood maken van de bananen die bruin geworden zijn.

10. Treinreizen aantrekkelijk maken, maar niet zo aantrekkelijk dat het vervelend druk is als je met de trein wil.

11. Stroom die je niet gebruikt teruggeven aan het net.

12. Schone energie opwekken uit de discussie over rekeningrijden.

13. Aantal deelnemers Burgerforum Klimaat terugbrengen om woon-werkverkeer te beperken.

14. Verschillende kleinere ruimtes met personeel in de buurt inrichten waar je al je bestelde pakketjes kunt ophalen.

15. Restproduct verzinnen voor al het bananenbrood.

16. Door het jaar heen meer grote sportevenementen overdag op tv om het thuiswerken te bevorderen.

17. Meer lekkere vegetarische recepten ontwikkelen (Burgerforum oprichten?) of alleen vlees eten als het echt lekker vlees is.

18. Niet meer vliegen binnen Europa als je langer weggaat dan een weekendje.

19. Opvang in de regio.

20. Korte bon bij de zelfscankassa nog iets korter maken.

21. Meer dingen van gerecycled papier maken, tenzij het echt heel vervelend is (wattenstaafjes, rietjes, VK Magazine).

22. Opwarming van de aarde gebruiken om schone energie op te wekken.

23. Minder podcasts en/of duurzamer.

24. Internationale topspelers naar Ajax halen zodat je gewoon op de fiets naar het stadion kan.

25. Eerst de haring van vorig jaar opeten.

26. Beter je best doen bij Nationale Bijenteldag zodat er weer meer bijen komen.

27. Vee niet meer voeren met soja uit het buitenland (bananenbrood?)

28. Plan van Annemarie van Gaal om arme mensen op fietsen in sportscholen schone energie op te laten wekken en hiermee hun uitkering te laten verdienen nog eens serieus bekijken.

29. Duurzame statiegeldkoeriers aan huis (arme mensen?).

30. Formule 1-auto’s uitrusten met (duurzame) banden die langer meegaan.

31. Zonnepanelen ontwikkelen met gaatjes voor bluswater.

32. Rechten van de eredivisie verkopen aan Saoedi-Arabië en van de opbrengst boeren uitkopen.

33. Alle pfas in de plassen en sloten in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht verzamelen en daar pannen met anti-aanbaklaag van maken voor vegetarische paella.

34. Verschil in watergebruik tussen de kleine en de grote knop van de wc groter maken, want nu kun je alles in principe wegspoelen met de kleine knop.

35. Dynamo’s aansluiten op Van Moofs en teruggeven aan het net.

36. A12 verbreden zodat-ie gewoon kan worden gebruikt als-ie wordt bezet.

37. Biomassacentrales opwarmen met bananenbrood?

38. Kleinere megastallen.

39. Wespen leren om honing te maken.

40. Meer groen. Of dingen duurzamer.

41 Aantal burgers verminderen en/of minder leuke dingen doen.

42. Tata Steel sluiten.

43. Het werk van 150 gekozen Kamerleden laten doen door 175 willekeurige burgers.