De Betrouwbare Mannetjes zetten het nog eens rustig op een rijtje

Dag 1

Naar aanleiding van Johnny de Mol, die na een beschuldiging van seksueel misbruik voorlopig stopt met de presentatie van zijn talkshow HLF8, zegt Wilfred dat ‘we allemaal wild geleefd hebben, toch?’

Johan Derksen doet alsof hij niet begrijpt wat Wilfred bedoelt. Wilfred legt uit: ‘We zaten ook even op de redactie... en we zijn allemaal op stap geweest enzovoort... en jij vertelt je verhalen hier ook wel eens.’

Nu begrijpt Johan wat Wilfred bedoelt en hij vertelt hoe hij in de jaren zeventig met de keeper van Veendam een grote kaars in de vagina van een bewusteloze ‘juffrouw’ heeft gestoken.

Gijpie vraagt of ze de kaars ook hebben aangestoken, maar bedenkt nog een leukere en zegt dat mevrouw mazzel heeft gehad dat er geen honkbalknuppel in de kamer stond.

Wilfred probeert nog iets met ‘wederzijdse instemming’, ze hadden allemaal gedronken en zo, maar Johan Derksen denkt dat het OM het ‘‘technisch gezien’ als verkrachting zou kunnen uitleggen’.

‘Ja, het is echt een heel ingewikkelde zaak’, reageert Wilfred. In dat opzicht. Wat dat betreft.

Dag 2

Johan Derksen wil zijn verhaal van gisteren graag nuanceren. Hij heeft de kaars slechts tussen de benen van de juffrouw gezet. Onbeschaafd? Zeker. Maar geen penetratie. Paste ook niet. Was een duizendurenkaars. En het waren de zeventiger jaren.

Wilfred is blij met de nuance en denkt dat het ‘ook strafrechtelijk heel anders uitpakt hierdoor, wat dat betreft’.

Eus zegt dat hij het al een raar verhaal vond. Hij dacht eerst dat het een mop was. Hij zou zelf ‘niet een kaars in de kut van een vrouw steken.’

René gelooft het verhaal sowieso niet. Wat Johan heeft willen doen is de kwestie-Johnny de Mol in een ander daglicht stellen. Johan Derksen zegt dat het verhaal echt waar is. René denkt dat het hooguit 30 procent waar is.

Advocaat Knoester belt in om te zeggen dat hij het ‘heel stoer’ vindt dat Johan Derksen dit ‘durft te vertellen, zich bloot durft te geven en het onderwerp bespreekbaar maakt’. Wilfred vraagt advocaat Knoester, nu er geen sprake is van penetratie, ‘dat het dan waarschijnlijk onder een ander artikel valt of misschien wel onder helemaal geen artikel?’

Johan Derksen vindt dat we leven in een tijd dat ‘de woke- & cancelgemeenschap’ over je heen valt. Hij denkt dat als ze dit programma in de zeventiger jaren gemaakt hadden, dat de mensen het prachtig hadden gevonden.

Gijpie vraagt of Poetin een atoombom gaat gooien. Hij denkt van wel. Johan Derksen denkt het ook. Eus denkt van niet. Gijpie dacht eerst dat Poetin dreigde om ons bang te maken, maar hij heeft nu zo vaak gedreigd dat-ie bang is dat-ie ’m echt gaat gooien.

Dag 3

Johan Derksen zegt dat hij de bedoeling had een oprechte biecht te doen ‘omdat iedereen maar cancelt maar ze zijn zelf niet brandschoon’, maar nu blijkt dat hij zijn feiten niet op orde had. Hij was 24 en geen 22 en het was niet bij de juffrouw thuis maar in een soort zusterhuis en de kaars was nog veel groter dan hij dacht.

Gijpie heeft met talloze mensen gebeld, niet alleen vrienden, maar ook advocaten, en echt helemaal niemand dacht dat hij om verkrachting aan het lachen was. Niemand. Als Johan Derksen ziet welke reacties er zijn gekomen, concludeert hij dat er in Nederland geen plaats is voor Johan Derksen.

Wilfred, Gijpie en ook Angela de Jong willen daar niets van weten. Wilfred laat een fragment zien waarin Heleen van Rooyen het voor Johan Derksen opneemt.

Johan Derksen zegt dat hij ermee gaat stoppen. Gijpie vindt dat Johan Derksen ook aan de kijkers moet denken die thuis zitten te genieten.

Wilfred leest een ‘representatieve poll’ van Hart van Nederland voor waaruit blijkt dat 60 procent van de mannen ‘het met Johan Derksen eens is dat het maar een jeugdzonde is’. ‘Dus in dat opzicht.’

Wilfred laat nog een fragment zien waarin Heleen van Rooyen het voor Johan Derksen opneemt.

Johan Derksen zegt dat de woke- & cancelgemeenschap aan de winnende hand is, maar dat hij schijt heeft aan de cancelcultuur.

Wilfred vraagt of dit wat dat betreft dan echt de laatste was. Johan Derksen denkt van wel.