De Betrouwbare Mannetjes worden gevierd

Deze week werd ik gebeld door de Volkskrant. Pieter Klok aan de lijn. De Betrouwbare Mannetjes bleken maar liefst tien jaar te bestaan en of ik het leuk vond de jongens in het zonnetje te zetten. Ik vroeg hem of het een afscheidsstukje moest worden, en of ze er in navolging van Slappe Gert – zoals sommigen hem noemen – na tien jaar ploeteren eindelijk eens een einde aan breien. Ik zou het begrijpen. Je kan ook te lang hetzelfde trucje blijven doen.

Zo mocht Mark Rutte deze week één kaarsje uitblazen voor alweer zijn vierde kabinet, al vraag ik me af of dat een gezellig feestje is geweest. Waarom ik me dat afvraag? Ons land is onder leiding van de recordpremier al jaren in mineur en stort zich momenteel van de ene crisis in de andere. De leden van Marks kneuzenclubje kregen van de landelijke pers dan ook stuk voor stuk een onvoldoende. De bewindslieden kregen zulke lage cijfers dat Thijs Römer zich moest inhouden om geen vieze berichtjes naar ze te sturen. De kleinzoon van Piet is deze week verlaten door zijn vrouw Igone de Jongh omdat hij foto’s met c-o-c-k naar minderjarige meisjes heeft gestuurd. Of dat humor is? Mij lijkt het vooral een treurig persoonlijk drama, maar goed, dat ben ik.

Wat wel humor is? Het Rotterdamse PvdA-raadslid Narsingh Balwantsingh trad deze week af omdat hij 23 huizen bezit. 23 huizen! In Rotterdam schijnen ze deze pandjesprins al Narsingh Bernardsingh te noemen. Ik las dat ten minste een van de 23 huizen in zo’n slechte staat verkeerde dat er een Litouws gezin in moest wonen. Nu kan je in Rotterdam veel maken, maar kom niet aan Litouwers.

Over geldbeluste prinsen gesproken. Prins Harry is bezig de vuile was buiten te hangen om zijn luxeleventje en dat van pseudoprinsesje Meghan in stand te houden en de Britse tabloids smullen ervan. Spare, heet de tell-all van Harry, waarin hij schrijft over de knokpartijen met William en de 25 Afghanen die hij een kopje kleiner heeft gemaakt. Wie ook van spare houdt is Ramsey Nasr. De voormalig Dichter des Vaderlands verzamelt spulletjes en nu mag hij er een tv-programma over maken. Hoe dat programma heet? Dr. Nasrs Wunderkammer. Afgelopen week las ik er zo veel artikelen over dat Ramsey inmiddels een verzameling aan kan leggen van artikelen over zijn verzameling.

Ingewikkeld grapje? Jazeker. Of ik dat erg vind? Zeker niet. Of ik de helft van mijn stukjes vul met retorische vragen en die dan ook nog eens geheel overbodig beantwoord om mijn rubriek te vullen? Misschien. Waarom al die mannen zich niet gewoon in kunnen houden, vroeg mijn vrouw me van de week. Ik haalde mijn schouders op. We kunnen het gewoon niet laten. Ik wees haar op de multimiljonair Gerard Sanderink. De gewezen baas van ict-reus Centric liet zich het afgelopen jaar inpalmen door de twintig jaar jongere cybercharlatan Rian van Rijbroek. De vrouw die zich een paar jaar geleden onsterfelijk belachelijk maakte door als zelfverklaard cybercrime-expert een uitzending van Nieuwsuur vol te stotteren, had nu een paar miljoen redenen gevonden om met een seniele bejaarde in het huwelijksbootje te stappen.

U voelt ’m misschien al aankomen: over seniele bejaarden gesproken, advocaten vonden deze week geheime documenten bij de Amerikaanse president Joe Biden uit de tijd dat hij nog vicepresident was. Eerst in zijn oude werkkamer, later ook in zijn garage. Geheime stukken van de machtigste man ter wereld tussen tuinstoelkussens en oude verhuisdozen. Als dat geen humor is. Misschien kan Joe eens met Ramsey over zijn verzamelwoede praten. Maar misschien kan hij zich niet herinneren dat hij de stukken had. In dat geval kan hij het er met Mark en Wopke over hebben als die volgende week bij hem op bezoek komen. Die weten immers precies hoe het is om belangrijke documenten te vergeten.

Nee, we moeten het niet van de mannen hebben, probeerde ik mijn vrouw uit te leggen. Ik zag haar beteuterd kijken. Of er dan helemaal geen mannetjes meer zijn die we nog kunnen vertrouwen. Ik stelde haar gerust. Er zijn altijd twee mannetjes van wie je op aan kan. Wie die mannetjes zijn? De Betrouwbare Mannetjes!