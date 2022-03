De Betrouwbare Mannetjes wobden het telefoongesprek

Sywert: Talk to me.

Hugo: Sorry, wat? Wie is dit?

Sywert: Van Lienden. Nieuws. Is er al nieuws?

Hugo: Nou, ja ziekenhuisopnamen weer omhoog, ic nu op 1.237, dat is weliswaar 120 minder dan gisteren, maar het weekgemiddelde is gestegen maar dat kan ook komen door een storing bij de...

Sywert: Hugo. Hugo, Hugo, Hugo...

Hugo: Wat?

Sywert: Groen licht. Ik heb het over groen licht. Witte rook. Een go.

Hugo: Sorry. Ik heb gewoon meer tijd nodig. Het zijn heel ingewikkelde processen... meerdere schijven, ik...

Sywert: Cut the crap, Hugo. Luister. Ik vind jou een leuke vent, jij vindt mij een leuke vent. Toch?

Hugo: Zeker. Leuke vent. Zeker.

Sywert: Wij kunnen zaken doen, jij en ik. Maar ik heb ook te maken met gasten als Bernd en Camille. Ken je Bernd en Camille?

Hugo: Nou ja, eh, wel van gehoord natuurlijk.

Sywert: Geloof mij, dat kun je beter zo houden. Camille kan ik nog wel even koest houden. Maar ik sta niet in voor Bernd, als dit nog heel lang gaat duren.

Hugo: Ik doe echt m’n best, Sywert. Dat doe ik altijd. Dat weet je.

Sywert: Weet jij, Hugo, weet jij hoeveel volgers ik heb op Twitter?

Hugo: Poeh. 59 duizend?

Sywert: 59.172, inderdaad. En weet je wat ik die vandaag misschien weleens zou kunnen vertellen?

Hugo: Sywert alsjeblieft...

Sywert: Misschien ga ik die wel vertellen dat het soms wel een beetje lijkt alsof de overheid helemaal geen mondkapjes wil.

Hugo: Sywert, kom op! Dit is niet fair. Jij weet net zo goed als ik dat de overheid juist heel veel mondkapjes wil.

Sywert: O, dan zal ik inmiddels wel een order in mijn... Eens even kijken hoor. O nee. Nog steeds geen order in mijn inbox.

Hugo: Sywert, nou moet je goed naar mij luisteren...

Sywert: O, o, nou wordt-ie mooi. Nou wordt-ie héél mooi. Ik moet naar jou luisteren. Ik. De oud-scholierenleider. De opiniemaker. De oprichter van de G500. Moet naar Hugo de Jonge luisteren.

Hugo: Ik ben er echt heel druk mee bezig, maar... En strikt genomen valt de aankoop van medische hulpmiddelen ook niet eens onder mijn dossier, hè?

Sywert: Wat zeg jij nou, ouwe? Jij bent toch niet zomaar een of ander lulletje? Of wel? Ben jij een lulletje, Hugo?

Hugo: Ik ben zeker geen lulletje, Sywert.

Sywert: Nou dan.

Hugo: Nou... Ja, ik heb er natuurlijk ook wel iets over te zeggen.

Sywert: Jij bent godverdomme de minister van Volksgezondheid.

Hugo: Jawel, dat is wel zo...

Sywert: Gedraag je daar dan ook naar.

Hugo: Maar dit valt technisch gesproken onder Martin van Rijn.

Sywert: O! Nou. Misschien moet ik dan maar lid worden van de PvdA? Kan ook, hè? Schrijf ik gewoon mee aan hun verkiezingsprogramma.

Hugo: Nee, nee, nee! Dat is echt niet nodig.

Sywert: Of ik kan bij Op1 gaan zitten. App ik Sven. Of Jort. Of hoe heet die gek, Peter Kee. Even kijken... Jakhals Erik...

Hugo: ... Charles.

Sywert: Charles Groenhuijsen inderdaad. Heb je ook nog. En weet je waarvoor ik daar dan aanschuif?

Hugo: Corona?

Sywert: Precies, ja. Corona. Over de instortende economie. Over de sluiting van de Keukenhof. En misschien laat ik dan heel per ongeluk vallen, heel heel per ongeluk...

Hugo: Sywert, alsjeblieft...

Sywert: ... dat ik af en toe geen idee heb waar de overheid precies mee bezig is.

Hugo: Oké! Oké! Oké! Oké, er is misschien wel iemand die ik zou kunnen bellen...

Sywert: Ik luister.

Hugo: Geef me een week.

Sywert: Twee dagen. Je krijgt twee dagen.

Hugo: Twee dagen?

Sywert: Weet je wat het is, Hugo? Je kan mij beter pissing in dan pissing out hebben.

Hugo: Wat?

Sywert: ‘It’s probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in.’ Lyndon Johnson. Ben net bezig in die vierdelige biografie van Robert Caro.

Hugo: Goed?

Sywert: Bijna drieduizend pagina’s.

Hugo: Wow...

Sywert: Dus wat gaan wij straks doen als we hebben opgehangen, Hugo?

Hugo: Ik ga m’n contact bij Medische Zorg appen... Ik ga... Ik ga m’n stinkende best doen...

Sywert: Negenenvijftigduizendhonderd...

Hugo: ... tweeënzeventig.

Sywert: Hoop volgers, Hugo.

Hugo: Zeker. Zeker. Dankjewel, Sywert.

Sywert: My pleasure.