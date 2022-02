De Betrouwbare Mannetjes willen ook een podcast

De Melle en Simon Show

Melle en Simon nemen de week door aan de hand van de talkshowtafels en andere dingen die op tv waren. Melle bespreekt de film Zoolander en Simon heeft een nieuwe hobby: zelf azijn maken.

Op de Mat (v1)

Melle en Simon nemen de week door aan de hand van de zaterdagkranten. Ze bespreken o.a. hun favoriete interviews, politieke cartoons, stylerubrieken en natuurlijk de reactie(s) op hun eigen stukje. En Simon gaat weer een Griekse lamsstoof met kikkererwten voor ons maken, waarbij Melle een soepele Pinot Noir heeft uitgekozen.

Op de Mat (v2)

Melle en Simon praten zonder enige ironie twee uur over voetbal. Ze nemen de laatste ontwikkelingen bij Ajax door, bespreken goede en minder goede spelers, Melle omschrijft de drie mooiste doelpunten van de Afrika Cup, en natuurlijk de rubriek Tikkie Terug waarin wordt gepraat over een voetbalwedstrijd van vroeger.

Op de Mat (v3)

Melle en Simon onderzoeken waarom bijna alle kappers en podcasts in Nederland een woordgrapje in hun naam hebben. Te gast deze week: Jos van Leur van haaratelier De Hoofdzaak in Hardinxveld-Giessendam over zijn ‘Joscast’.

De Godcast

Melle en Simon rangschikken de belangrijkste religies ter wereld aan de hand van hun positieve en minder positieve aspecten. Deze week: de Islam.

De Hotcast

Melle en Simon bespreken vanuit de sauna in Spa Zuiver in het Amsterdamse Bos de heetste plekken op aarde. Afl. 6: Lahore

De Snotcast

Melle en Simon spreken iedere week twee uur lang een BN’er met milde klachten over hun carrière. Ook de carrière van de gast komt aan de orde. Deze week: Owen Schumacher.

De Holocast

Melle en Simon praten u iedere week bij over de laatste kabinetsbesluiten die op social media met de Holocaust worden vergeleken. Zijn de vergelijkingen terecht en in welke mate? Deze week: groene vinkjes.

Castbitpodcoin

Simon en Melle stappen in de wereld van de crypto. Ze bespreken hun portefeuilles en nemen u op speelse wijze mee in hun avontuur. Simon heeft een Ethereum in een NFT geïnvesteerd, maar weet nog steeds niet wat dat eigenlijk is. Melle ook niet, maar probeert het toch uit te leggen.

De Groentecast

Melle en Simon bespreken wekelijks vier van hun favoriete podcasts van Gijs Groenteman.

De Hoofdzaak

In deze spannende 18-delige podcast leggen Melle en Simon een oude rechtszaak onder de loep. Is het allemaal wel eerlijk gelopen en zit de juiste persoon wel achter de tralies? Aan het eind van de serie komen ze erachter dat dat waarschijnlijk wel het geval is, maar dat het zo toch ook een bijzonder verhaal is. Afl. 3: Het verhoor.

Podje met Vet

Melle bespreekt wekelijks met Simon zijn pogingen om zijn figuur in orde te krijgen voor de Slutty Summer. Dit keer: Hoe is het ketodieet bevallen en wat zijn de te verwachten ervaringen met een wel heel bijzondere methode: intermittent fasting? Simon heeft twee kettlebells voor Melle meegenomen.

Whining and Dining

Melle en Simon nemen hun respectievelijke echtgenotes mee naar de beste restaurants van Europa, maar nog is het niet goed. Deze week: Noma.

Wat een week!

Melle en Simon nemen op een heel losse manier onder het genot van een of twee pilsjes en een nootje de week door en daarbij wordt heel wat gelachen. Met onder meer: Het Ding van de Week. Het Ding van deze week: Oekraïne.