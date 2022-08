De Betrouwbare Mannetjes weten wel hoe je zoiets aanpakt

1. Situatie zelf gaan bekijken. Eventueel koningin Máxima meenemen.

2. Artsen zonder Grenzen bedanken, laten weten dat je zelf heus zorg en medicijnen kan regelen.

3. Alle mensen die buiten slapen onderbrengen in o.a. Apeldoorn.

4. Zorgen dat vrouwen en kinderen een eigen, veilige opvangplek hebben.

5. Mobiele douches aankondigen. Extra bedden toezeggen. Grote tenten.

6. Hopen dat het droog blijft.

7. Extra schoonmaakdiensten zoeken om de plees schoon te maken.

8. Lowlands-directeur toch eens vragen hoe je dat doet, binnen een week een keurig functionerende middelgrote gemeente uit de grond stampen.

9. Kritiek op gevoerd beleid negeren. Zo min mogelijk op tv komen.

10. Hopen dat Gert-Jan Segers zoiets zegt als dat de situatie in Ter Apel hem ‘als mens’ zeer diep raakt, en dat dit niet is wat je van een mooi, rijk land als het onze mag verwachten, maar dat dit tegelijkertijd niet het moment is om elkaar de maat te nemen maar juist een tijd zou moeten waarin we naast elkaar staan.

11. Grote steden dwingen meer vluchtelingen op te nemen.

12. Misschien sowieso eens af van het ridicule gegeven dat iedereen eerst naar Ter Apel moet?

13. Inwoners van Ter Apel spreken. Zeggen dat het anders had gemoeten en vanaf nu anders zal gaan.

14. Hopen dat het verder overwaait.

15. Als het niet overwaait: de situatie in Ter Apel in een live-tv-toespraak tot Nationale Crisis bestempelen en onderstrepen dat het onze collectieve plicht is om mensen die hulp nodig hebben te helpen.

16. Proberen aan de kiezers uit te leggen dat we nou eenmaal gebonden zijn aan internationale verdragen en niet alle vluchtelingen buiten kunnen houden hoewel je dat heel misschien beloofd had. Kleinere gemeenten dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.

17. Hopen dat de kiezers niet heel boos reageren.

18. Op twitter kijken of er een beetje draagvlak is.

19. Er achter komen dat er op twitter echt heel weinig draagvlak is.

20. Twijfelen over 1 t/m 19. Heroverwegen. Zeker omdat ’s avonds bij Op1 iemand uit een dorp namens een of andere branchevereniging ook zegt dat er gewoon geen draagvlak is.

21. Langstzittende premier ooit zijn. Ook van genieten.

22. Hopen dat het geen superstrenge winter wordt.

23. Hopen dat er geen nieuwe corona-uitbraak komt. Of juist wel?

24. Wachten tot Gert-Jan Segers nog een keer ergens laat weten dat het een wrange situatie is, en dat hij die met lede ogen aanziet. Maar dat er tegelijkertijd verantwoordelijkheid genomen moet worden en dat compassie en medemenselijkheid daarbij leidend moeten zijn. Of zoiets.

25. In de tussentijd super hopen dat er geen (heel kleine) kindjes meer doodgaan.

26. Hopen dat D66 niet opeens wel principieel gaat lopen doen.

27. Caroline van der Plas weer bij Op1 zien zitten naast die buschauffeur-achtige politiek journalist die er bijna elke dag zit.

28. Max Verstappen op twitter feliciteren met zijn winst. Zeggen dat heel Nederland trots op hem is.

29. Zou leuk zijn als het ergens de komende weken toch ook nog even over de misstanden bij Talpa kan gaan.

30. Lijstje maken van mensen die, naast Johan Derksen en Marcel van Roosmalen, nog meer ‘Zjon de Mol’ zeggen.

31. Benadrukken dat PSV met dit spel ook niks in de Champions League te zoeken had.

32. Niettemin steeds meer boze mensen in Neurenberg-achtige bijeenkomsten met omgekeerde vlaggen zien lopen.

33. Toch maar weer opvang in de regio Ter Apel?

34. Correlatie tussen middelbare mannen die korte (al dan niet afgeknipte) spijkerbroeken dragen en omgekeerde vlaggen laten onderzoeken?

35. Hopen dat de buitenlandse pers niet massaal ontdekt hoe kut wij de zaken hier voor elkaar hebben.

36. Proberen ingelaste debat n.a.v. door buitenlandse pers geconstateerde nieuwe misstanden uit te stellen.

37. Sophie Hermans vragen of ze in debat kritiek op vluchtelingenaanpak erg persoonlijk aan wil trekken.

38. Hopen dat de oppositie er weer geen hol van bakt.

39. Wachten op Gert-Jan Segers die zegt dat hij de situatie in de afgelopen weken diep op zich in heeft laten werken, juist omdat het in de kern gaat over alles waar de ChristenUnie en hij als mens en als vader voor staan, en dat het die wezenlijke vraag is die noopt tot bezinnibladiebladie.

40. Debat doorkomen door voor te stellen een Remkes-achtige meneer (of misschien juist een mevrouw) aan te stellen om de boel vlot te trekken.

41. Hopen dat het eindelijk een keer gaat regenen en de andere crises in de tussentijd zijn overgewaaid.