De Betrouwbare Mannetjes wensen u de beste wensen

1. Prettig uiteinde alvast!

2. Het kan alleen maar beter gaan, zou je zeggen.

3. Een ijsschots zo groot als Florida, las ik.

4. Zo’n verse uit zo’n kraam gaat nog wel, maar ik vind het zo veel deeg.

5. Nee, dat mag officieel pas na Driekoningen.

6. Met vrienden naar een huisje.

7. Iets meer, maar iedereen doet van tevoren een zelftest.

8. Nee, wat jij bedoelt is een appelbeignet.

9. Gek idee eigenlijk, dat dit al bijna twee jaar duurt.

10. Ze verwachten volgende week al op het bordes te staan.

11. Wij hoeven alleen het voorgerecht te doen.

12. Volgend jaar valt het dan juist allebei weer doordeweeks, moet je maar denken.

13. Bij ons in de straat is ook iedereen weg.

14. Je moet alvast wat boeken voor de zomervakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.

15. Nieuw elan.

16. Leuke stad hoor, Antwerpen, maar ik vond het vervelend druk.

17. Rob en Nienke hebben kennelijk de grote kamer al, maar volgens Manon hebben wij als enigen een eigen badkamer.

18. O, bij mij kon je zo doorlopen.

19. Alleen een beetje een stijve arm.

20. Ik zeg dat we hier nog drie jaar aan vastzitten.

21. Je moet juist nu gaan skiën, want over een paar jaar kan het niet meer.

22. Minder op m’n telefoon zitten, denk ik.

23. Vroeger kregen we altijd een heel pakket, maar ’t is wel een goeie fles, volgens mij.

24. Het voordeel van het heel vroeg heel slecht doen, is dat we het nu vergeleken met andere landen weer best wel goed doen.

25. Wat ik dus grappig vind is dat een streepje bij C juist negatief is, terwijl je zou denken dat de C voor corona staat, maar de T staat juist voor corona.

26. Het schijnt dat als het de heersende variant wordt, dat we er misschien wel definitief uit komen.

27. Ic’s lopen ook weer leeg.

28. Nee, die kunnen ze gewoon aansteken, dat is koudvuur.

29. Wij zouden toch het voorgerecht doen?

30. Dit is een barbaresco uit Piemonte.

31. Of wij Nienkes oplader hebben gezien.

32. Iedere dag minstens een uur wandelen.

33. En nog maar drie keer in de week vlees.

34. Serieus altijd gedacht dat dat koudvuur was.

35. Meteen onder de kraan houden.

36. Ik denk eerlijk gezegd dat ze op 6 januari alles al weer open gooien.

37. Gehaald bij Lindenhoff.

38. En een portobello met mozzarella voor Nienke.

39. Dan dat je twee keer door de bliksem wordt getroffen, ja dat wist ik ja.

40. Nou ja, de Kanjer stond op 56,6 miljoen en je kreeg sfeerlichtjes cadeau t.w.v. 14,95.

41. Acht kilo.

42. Het is echt supermakkelijk, ik mail je het recept wel.

43. Ik denk gewoon Karl Geiger of Ryoyu Kobayashi.

44. Maar goed. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om zeven schansen.

45. Nee, het heet de Thwaites-gletsjer.

46. Als die doorbreekt, stijgt de zeespiegel met 3 meter.

47. Die Jacob Derwig weet echt alles.

48. Gelukkig zien we Frank alsnog terug in de finale door zijn behaalde scores.

49. Het is eigenlijk wachten tot-ie doorbreekt.

50. Nienke wil ze er toch graag uit halen om 12 uur.

51 Twee cakes, een compound en nog wat grondspul.

52. Dit is een roodschimmel uit de Jura.

53. Natuur en Stikstof, en Langdurige Zorg en Sport allebei naar de VVD, hoorde ik.

54. Goed, Nienke. Dan gaan we wel stemmen. Wie Top 2000, wie Peter Pannekoek?

55. Nee, dank je. Ik vind het zo veel deeg.

56. Nee, je moet het briefje op je voorhoofd plakken.

57. Laten we maar gewoon gaan spelen.

58. Rob Kemps.

59. Bij de mid-terms gaan ze al keihard verliezen.

60. Zij vinden dat ze gewoon recht hebben op Oekraïne.

61. Grootste vogelgriepuitbraak ooit.

62. Zal wel weer een nieuwe variant komen.

63. Ik was van plan om klokslag 12 uur definitief te stoppen, maar da’s ook zo ongezellig.

64. Gelukkig nieuwjaar.