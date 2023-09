De Betrouwbare Mannetjes waren er even helemaal uit

Jongens, nu die telefoons weg. Nee. Geef maar hier. Ga maar even een spelletje doen. Of zwemmen. Nou, dan ga je nog maar een keer zwemmen. Omdat ik het nieuws moet bijhouden voor m’n werk. Echt vreselijk. Jij wilde daar dit jaar nog naartoe, weet je nog? Slovenië. Vroeger had je dit soort noodweer waarschijnlijk ook, maar dan hoorde je er gewoon niet over. Azarkan. O niks. Vertrekt uit de Kamer. Jammer. Vond ik altijd wel een goeie. Echt lekkere koffie, hè? Blijft toch gek dat ze dat in andere landen niet kunnen. Ga jij nog naar binnen? Wil je dan een boek voor mij meenemen? Op tafel. Doe maar die dikke. Met die dromedaris. Ik kom zo. Nou, Van Hooijdonk heeft z’n keutel weer ingetrokken hoor. Mag een paar weken niet aanschuiven. Henk Nijboer, Lucille Werner, Vera Bergkamp en Peter Kwint stoppen er ook mee. Jawel. Van de SP. Die altijd een T-shirt draagt. Ja, geen idee. Vindt-ie stoer staan, denk ik. Henri Bontenbal. Nee, ik ook niet. Bontenbal. Ja, weet ik veel. Zo heet-ie gewoon. Henri Bontenbal. Doen ze hier aan fooi, eigenlijk? Vanmiddag wilde ik fooi bijpinnen, maar dat mocht niet. Gaan jullie anders maar vast, ik moet nog even naar de wc. Zo, hoe is het hier? Nou, we hebben iemand gehaald hoor. Vorig jaar topscorer in de tweede divisie in Engeland. Heel benieuwd wie Mislintat nog meer gaat halen. Ja, weet ik veel. Zo heet-ie gewoon. Sven Mislintat. Sylvana Simons ook al. Wel zonde. Long covid, dacht ik. Heb jij mijn boek gezien? Echt goed dat we dit jaar niet weer naar Canada zijn gegaan trouwens. Vreselijke beelden. Nee, dat is waar, dat dacht ik ook al. Dan hoorde je er gewoon niets over. Al vind ik het hier nu ook wel bijna te warm. Gewoon overdag zo min mogelijk doen. Eten. Beetje lezen inderdaad. Je moet nu niet in een stad gaan rondlopen. Weet je, je kunt wel naar Zweden gaan. Maar dan? Dan zit je in Zweden. Muggen. Zullen we hier gaan zitten? Ik ga toch maar weer voor de Diavola, denk ik. Due pasta pomodori voor de bambini in ieder geval. Una birra media. E un’acqua naturale. Yes. Senza gaz. Jongens, telefoons even weg nu. Omdat ik even een restaurant voor vanavond aan het zoeken ben. Ik leg ’m zo weg. Nee, geen fooi. We betalen al coperto. Gaan jullie anders maar vast. Drink ik even mijn koffie op. Nou, Sutalo is binnen hoor. Centrale verdediger. Heel Europa wilde hem hebben, schijnbaar. Nee, ik ook niet. Hans Smolders. Die chauffeur van Pim Fortuyn. Zat blijkbaar in de Kamer, ja. En Lilian Helder van de PVV stopt er ook mee. Ja, echt bizar. Allebei vlak voor de finish. Dat geloof je toch niet? Volgens Gregory Sedoc ren je dus vooral met je armen. Gek, hè? Je zou zeggen benen. Ik zat te denken, hè: als we nu gaan rijden, zitten we sowieso een uurtje lekker in de airco en dan is het misschien ook wat afgekoeld als we daar aankomen. Telefoons blijven in het huisje, jongens. Dat was de afspraak. Hebben we muggenspul bij ons? En mijn boek? Wil jij rijden dan check ik mijn mails even. Zomergasten was kennelijk heel goed gisteren. Jezus. Sjoerd Sjoerdsma gaat ook. Heel even nog. WK-finale. Bijna klaar. Als Sarina Wiegman wereldkampioen wordt, mag ze van mij bondscoach worden. Ze willen nu Hoekstra naar voren schuiven. Bizar. En ze zijn kennelijk nu met ene Almada bezig. Aanvallende middenvelder. Nee, zo heet de partij. Nieuw Sociaal Contract. Ik vroeg toch of je mijn boek in je tas wilde stoppen? Zeker wel. Ik kwam alleen een beetje moeilijk door het begin. Waarover? Ja, waarover. Over een dromedaris. Moeten we thuis ook doen, Wat minder telefoon en wat meer lezen. E per me una Diavola e una birra media. Ga maar even kaarten anders. Mama heeft Uno meegenomen. Of tekenen. Wat? O, niks. Gezeik bij JA21. Exit Eppink. Maar als Mislintat Almada binnen weet te hengelen zou dat echt een krankzinnige prestatie zijn. Had je gehoord dat Gijp Timmermans gisteren helemaal kapot heeft gemaakt? Ik las ook een theorie dat hijzelf helemaal niet aan boord van dat toestel was en dat-ie gewoon nog in Belarus zit. Natuurlijk moet hij haar niet kussen, maar het was wel gewoon een heel feestelijke stemming. En er zijn foto’s waarop te zien is dat zij erom vroeg. Hier. Kijk nou. Dat is toch meer een campagnefoto dan een mugshot? Die gaat gewoon weer winnen straks. Let maar op. Joh, laat ze maar even. Ze zijn de hele dag nog niet op hun telefoon geweest. Wintersporten wordt in delen van Europa onmogelijk. Attje Kuiken. Almada was blijkbaar nooit aan de orde. Rudmer Heerema. Ik ook niet. Van de VVD blijkbaar. Sinds 2013. Gewoon wéér P1? Kijk nou, hoe vet. Overal rood-wit-blauw op de tribune. De koning was er ook, hè? Had je deze gezien? Nee, hij doet alsof of-ie Rico Verhoeven in elkaar trapt. Lachen, hè? Negen overwinningen op rij. Is het op een rij? Ik zeg altijd op rij. Heb je Femke Bol gezien? Echt niet te geloven. Ach. Kees van der Staaij. Nee, ook uit de Kamer. Z’n moeder is nu zelfs in hongerstaking gegaan. Beetje overdreven. Er zit bij Ulm volgens mij wel een aardig hotel voor de terugweg. Ik kijk wel even op Booking. Hé, er is een storm naar Gerrit Hiemstra vernoemd. Ook wel lekker om straks weer gewoon thuis te zijn.