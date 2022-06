Pinksteren staat voor de deur en dan weten de vaste lezers al hoe laat het is: tijd voor de Betrouwbare Mannetjes’ Vrolijke Pinksterquiz! U hoeft zich wederom niet te vervelen aan het pinksterontbijt, maar u mag de quiz natuurlijk ook veel later maken. Uw verantwoordelijkheid. Wij gaan daar niet over. Zie maar.

1. Nederland is slecht voorbereid op de voorspelde hevige coronagolf in de herfst. De kabinetsplannen zijn te vrijblijvend en de uitwerking van deze plannen duurt te lang, bleek twee weken geleden uit een rondgang van de NOS onder ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers. Hoe reageerde minister Ernst Kuipers op de kritiek?

A. Hij vond het supertriest.

B. Hij erkende de problemen en beloofde hard te gaan werken aan nieuwe plannen en t.z.t. sowieso snel de zorg op te kunnen schalen.

C. Hij vond dat anders dan de afgelopen twee jaar niet de overheid, maar de verschillende sectoren in de samenleving de regie moeten nemen bij de bestrijding van het virus en riep de mensen op ‘een eigen plan te maken’.

2. Deze week waarschuwden onderzoekers dat de waterkwaliteit in Nederland ‘bij lange na’ niet voldoet aan de Europese normen die vanaf 2027 gaan gelden. Minder dan 1 procent van de Nederlandse rivieren voldoet aan de Europese normen en ook het grondwater is niet in orde. Wanneer wil minister Mark Harbers de gestelde doelen halen?

A. Nog binnen deze kabinetsperiode.

B. Regels zijn regels, dus uiterlijk 1 januari 2027.

C. ‘Zo snel mogelijk na 2027.’

3. Nederland heeft jarenlang te weinig gedaan om stikstofuitstoot tegen te gaan. Volgende week bespreekt de ministerraad een ‘regiostrategie’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaruit blijkt dat de stikstofuitstoot in sommige gebieden met wel 70 tot 80 procent moet worden teruggebracht. Hoe moeten deze doelen volgens de strategie worden bereikt?

A. Boeren worden op grote schaal uitgekocht, vervuilende industrie zoals Tata Steel versneld gesloten en het aantal vliegbewegingen drastisch teruggedrongen.

B. Mensen vragen de komende tijd waar mogelijk minder stikstof te gebruiken.

C. Geen idee nog echt. Die taak is in het coalitieakkoord overgelaten aan de provincies en die hebben tot juli 2023 de tijd om met ‘een plan’ te komen. Dus ja. Even afwachten nog.

4. Schiphol kampt dit weekend weer met massale drukte en liet al weten dat de verwachting voor de zomer er niet beter uitziet. Wat poneerde ceo Dick Benschop deze week voor als een van de oplossingen van het probleem.

A. Het aantal vluchten drastisch terugdringen. Nederland moet volgens hem af van het idee dat het gebaat is bij ‘een krankzinnig groot vliegveld’.

B. Mensen kunnen beter de trein nemen, ook met het oog op het terugdringen van de stikstofuitstoot.

C. Mensen moeten zelf ook meewerken door minder bagage mee te nemen zodat ze bij security minder ‘trays’ nodig hebben want ‘je ziet soms mensen met wel drie, vier trays’.

5. Staatssecretaris Maarten van Ooijen liet deze week weten het aantal rokers terug te willen brengen van 20- naar ongeveer 7 procent. Daartoe kondigde hij aan de prijs van een pakje sigaretten flink te verhogen, tot maar liefst 47 euro. Wanneer voert hij die maatregel in?

A. Per direct, zodat de prijsstijging het meeste effect geniet.

B. Kick-off: Stoptober 2022 met een grote landelijke campagne en een gastoptreden tijdens het Opstaan tegen Kanker met Frits Sissing.

C. In 2040, met tot die tijd jaarlijks een kleine verhoging (zodat de mensen de tijd krijgen om aan het idee te wennen, en het met de inflatie en de loonstijgingen t.z.t. per saldo nog een beetje betaalbaar is).

6.Het Russische Gazprom levert sinds deze week geen gas meer aan Nederland. Volgens minister Rob Jetten is Nederland supergoed voorbereid en is het heropenen van de gaskraan in Groningen ‘echt de aller-, aller-, allerlaatste optie’. Wanneer komt gaswinning uit Groningen weer op tafel?

A. Zo snel mogelijk na 2027.

B. 2040.

C. Nog voor het einde van deze kabinetsperiode.