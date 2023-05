De Betrouwbare Mannetjes vroegen nog even door

Mannen vinden dat ze het zwaarder hebben dan vrouwen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel. ‘Als heteroseksuele witte man van middelbare leeftijd zit ik in het hokje van ‘de schuld van alles’’, reageert iemand. ‘#MeToo heeft mannen verkrampt gemaakt. Even was het goed voor de balans, maar het slaat al een tijd door.’ (EenVandaag, 11 mei 2023)

1. Mannen mogen geen mannen meer zijn.

2. Door de cancelcultuur moeten mannen steeds vaker op eieren lopen.

3. Seksueel getinte opmerkingen worden tegenwoordig heel snel tegen je gebruikt.

4. Al dit modieuze gedoe komt uit Amerika overwaaien.

5. Het is gewoon een voetbalkantine, maar dan op tv.

6. Zelfs Elon Musk durft niet eens meer gewoon de meest geschikte persoon de nieuwe ceo van Twitter te maken.

7. Vroeger ging de Libris Literatuur Prijs nog gewoon elk jaar naar een man.

8. Alles draait nu om gelijke behandeling en inclusiviteit, en niet meer om gezelligheid.

9. Als je tegenwoordig een pilsje op het veld gooit en je raakt per ongeluk iemand wordt meteen de wedstrijd gestaakt.

10. Vrouwen doen het alleen maar beter in alle lagen van het onderwijs omdat mannen liever leuke dingen doen.

11. Er praten tegenwoordig op tv ook opeens allemaal vrouwen over voetbal.

12. Dat je in je eigen huis zittend moet plassen.

13. Je hebt nu ook steeds meer mannen met nagellak.

14. Wit is trouwens niet eens een huidskleur.

15. De mannen van Even tot hier krijgen waarschijnlijk alleen maar een Ere-Nipkow omdat de gewone Nipkow straks naar een vrouw moet gaan.

16. Dat je niet meer mag zeggen dat je niet kan omdat je op de kinderen moet passen omdat het je eigen kinderen zijn en dan mag je dat kennelijk niet zo noemen.

17. De hele tijd die maaltijdsalades.

18. Dat ze het altijd koud hebben.

19. Heel vaak chagrijnig.

20. Als je gewoon lekker met je vrienden wil gaan eten en dat ze dan opeens mee willen.

21. Dat ze je dan altijd bellen omdat ze niet weten met welk knopje op de afstandsbediening je hem op de juiste HDMI-ingang zet.

22. Dat ze een slokje thee nemen en dan hoorbaar uitademen.

23. Dat ze doen alsof je je aanstelt terwijl je je gewoon echt niet lekker voelt en dan wel zeggen dat ze weten dat je je niet aanstelt maar toch voelt het wel zo.

24. Drie avonden achter elkaar voetbal op tv is ineens ‘te veel’.

25. Dat ze graag samen een serie wil kijken, maar dan meteen in slaapt valt en het je dan kwalijk neemt dat je verder hebt gekeken.

26. Dat we nog maar vier keer in de week vlees eten.

27. Doorgeslagen wokisme.

28. Dat je als je gaat barbecuen ze alle zwarte stukjes eraf snijden terwijl dat juist echt barbecuen is.

29. Koning Toto was vroeger gewoon Rapper Donnie en toen werd het opeens een groene aap en nu kan een vrouw ook ineens in de groene aap veranderen, terwijl het is Koning Toto, geen Koningin Toto.

30. Dat je de hele tijd moet uitleggen waar je naartoe gaat.

31. Je moet ze nu kennelijk ook ‘sekswerker’ noemen.

32. De hele dag op weerapps kijken of het wel mooi weer wordt, terwijl je er helemaal niks aan kan veranderen.

33. Sigrid Kaag.

34. Alles wordt de hele tijd uit de context gehaald.

35. Vrouwen generaliseren de hele tijd.

36. Mannen kunnen het nooit goed doen.

37. Vrouwen kijken nu opeens ook naar Formule 1.

38. Mannen verdienen steeds minder meer dan vrouwen.

39. Vroeger durfden vrouwen tenminste nog topless te zonnen.

40. Ze dragen nu ook allemaal van die ongezellige baggy kleren.

41. Door al die sensoren kunnen ze nu opeens wel fileparkeren.

42. Overal rubberen tegels.

43. Toen Johan Derksen op tv ongevraagd een anekdote vertelde over dat hij ooit iemand had verkracht met zo’n heel grote kaars, werd hij direct voor twee weken gecanceld.

44. Als je gewoon rustig iets probeert uit te leggen, word je meteen op een heel hysterische manier beschuldigd van mansplaining.

45. Als je een andere mening hebt, wordt meteen de racismekaart getrokken.

46. Ghostbusters is nu ook met vrouwen, terwijl: verzin zelf eens iets.

47. Er is helemaal geen stikstofprobleem.

48. Vrouwen zeuren heel veel.