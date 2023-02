De Betrouwbare Mannetjes voelen de wanhoop

De VVD is de verkiezingscampagne begonnen met een klassieke aanval op de ‘linkse wolk’ PvdA en GroenLinks. Ook waren er berichten over een recente ruzie tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag.

6 februari In een nieuw dubbelinterview in De Telegraaf blikken Mark Rutte en Edith Schippers verder vooruit op de Statenverkiezingen. Ze benadrukken dat er voor gewone mensen die gewoon werken, zeker gezien de ‘dreigende linkse wolk’, echt wat te kiezen valt.

7 februari Jaïr vraagt de premier in een ludiek onderonsje naar diens recente ruzie met Sigrid Kaag. Rutte, die bekendstaat om zijn woede-uitbarstingen, erkent dat het ‘af en toe flink knettert’, maar zegt dat dat ook goed is en dat er echt wat te kiezen valt straks.

8 februari Tijdens het debat over de te trage afhandeling van het toeslagenschandaal botst het tussen Klaver en Rutte, die vindt dat Klaver maar ook Attje Kuiken over de rug van gewone mensen die gewoon werken campagne aan het bedrijven zijn.

11 februari NRC Handelsblad bericht dat Edith Schippers veel nauwer betrokken was bij de de te lage premiebijdragen van het DSM-pensioenfonds dan aanvankelijk gedacht.

13 februari ‘Hmmm. Lekkere Jazz-appel!’, roept Markt Rutte terwijl hij in een blauwe bubbeljas het Binnenhof op fietst, maar niemand lijkt het te horen. Attje Kuiken en Jesse Klaver flyeren voor elkaars partij op de markt in Oegstgeest en mogen er ’s avonds over vertellen bij Khalid & Sophie.

15 februari De VVD zakt in de peilingen.

17 februari In zijn wekelijkse persconferentie spreekt Rutte zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in Oekraïne. Hij benadrukt dat het prettig is dat de lijntjes met de andere regeringsleiders zo kort zijn.

18 februari Volgens bronnen van De Telegraaf zou premier Rutte, die bekendstaat om zijn woede-uitbarstingen, minister Jetten tijdens de ministerraad een ‘irritant drammertje’ hebben genoemd en hem hebben nageschreeuwd of hij aan de kant staat van die demonstranten of van gewone mensen die gewoon werken, en dat hij in ieder geval aan de kant staat van de gewone mensen die gewoon werken.

20 februari Een geblinddoekte Mark Rutte rijdt met Jaïr op een trekker naar een gewone boer voor een appeltest. Hij zegt het geweldig te vinden dat er boeren zijn. Uitslag: 1. Kanzi, 2. Elstar 3. Jazz-appel.

26 februari De VVD verliest 3 zetels in de peiling van Maurice de Hond.

27 februari Mark Rutte fietst het Binnenhof op met een peer en grapt over ‘nieuw elan’. Bij Op1 verwelkomt Tijs van den Brink een perenteler uit Born. Herman Pleij vertelt dat Nederland historisch gezien grappig genoeg eigenlijk altijd al meer een perenland was en dat zonder ‘appelkoning’ Willem II de ‘Lunterse Pippeling’ en ‘Gronsvelder Klumpke’ waarschijnlijk niet eens in 19de-eeuwse fruitschalen hadden gelegen.

28 februari Opnieuw een harde clash tussen Rutte en Kaag, melden bronnen aan de Telegraaf. Mark Rutte, die bekendstaat om zijn woede-uitbarstingen, wil minder asielzoekers waar Kaag het allemaal wel prima vindt zoals het nu is en er misschien juist wel meer wil.

6 maart De VVD zakt steeds verder weg in de peilingen.

7 maart ‘BURGEROORLOG’ kopt De Telegraaf, die waarschuwt voor de aangekondigde bezetting van de A12 door Extinction Rebellion op 11 maart. Minister Yesilgöz belooft keihard in te grijpen.

8 maart In de Jortcast uit Mark Rutte zijn zorgen over de groeiende dreiging van Rusland. Ook maken ze samen zijn lievelingsgerecht (vlees) en zegt hij het onaanvaardbaar te vinden als er minder ruimte voor boeren zou komen door asielzoekers.

9 maart Mark Rutte zit als enige gast bij Op1 en mag bij Jort vertellen dat Nederland echt iets te kiezen heeft: goed beleid voor gewone mensen, met gewone banen of slecht beleid voor mensen uit de grachtengordel met vaak rare banen.

11 maart Dilan Yesilgöz verbaast zich op NPO Radio 1 bij Dr. Kelder over de constante snelwegkeuze van Extinction Rebellion. Het valt haar op dat de A10 rondom Amsterdam nooit wordt geblokkeerd en waarschuwt voor het gevaar van woke en de linkse wolk.

14 maart Tijdens het slotdebat op RTL 4 noemt Mark Rutte Sigrid Kaag een stomme trut. Hij ontkent dat hij te laf was om aandacht aan Wilders te schenken tijdens de campagne. Wel zegt hij één keer in de week les te geven op een school.

14 maart Een ingelaste, late livepersconferentie vanuit het Torentje. Premier Rutte waarschuwt dat er op dit moment weliswaar geen concrete dreiging vanuit Rusland is, maar dat hij alert blijft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jesse Klaver of Attje Kuiken die genderneutrale wc’s willen verplichten op kinderdagverblijven.

15 maart Een recordverlies voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen.