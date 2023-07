De Betrouwbare Mannetjes voelden de crisis

Crisisberaad gehouden op 06 juli 2023 om 21.00 uur

Aanwezig: Mark Rutte, Sigrid Kaag, Rob Jetten, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Eric van den Burg

Afwezig: Geen

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Carola Schouten

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen andermaal welkom. Hij stelt voor om vandaag in ieder geval tot een uur of 01.00 te blijven zitten, omdat ze nou eenmaal de indruk moeten wekken dat ze er alles aan hebben gedaan. Wopke Hoekstra begrijpt niet precies wat de Voorzitter bedoelt. Hij heeft goede hoop dat ze er vandaag uit gaan komen.

2. Crisisberaad woensdag

De Voorzitter spreekt zijn tevredenheid uit over het crisisgehalte dat het overleg tot dusverre uitstraalt. Hij merkt op dat zijn idee om de pers al voor aanvang te laten weten dat er een ‘crisis-achtige sfeer’ hing, goed heeft uitgepakt. Ook de dranghekken bij de ingang zorgden meteen voor dat echte crisisgevoel.

3. Crisisberaad donderdag

De Notulist en Sigrid Kaag verklaren gezamenlijk geen zin te hebben in een toneelstukje en dat als iedereen het eens is dat dit niet gaat werken zij de pleister er liever in een keer aftrekken. De Voorzitter lijkt dat niet verstandig. Wopke Hoekstra vindt het jammer dat de dames altijd meteen zo emotioneel reageren en geeft de Voorzitter een high five. Hij wil graag doorzoeken naar een mogelijke uitweg. Niet omdat hij zelf bang is voor verkiezingen, maar meer algemeen. En ook vanwege dat hele BBB-gedoe en de stijgende populariteit van zijn labiele ex-partijgenoot XXXXXXXXXXXXXX.

De Notulist vraagt zich nog steeds af waarom de VVD opeens een crisis heeft aangezwengeld en gisteren ook nog eens extra eisen op tafel heeft gelegd, waarvan het weet dat haar partij daar niet mee akkoord kan gaan. De Voorzitter vindt dit meer iets voor het vorige agendapunt en merkt op dat het jammer is dat Slappe Gert de partij niet meer leidt, want met hem viel tenminste serieus te praten. Wopke Hoekstra vraagt of iemand de podcast van Slappe Gert en Klaas Dijkhoff al eens geluisterd heeft, want daar hoort hij goede verhalen over. Rob Jetten luistert altijd naar Teun & Gijs en naar de Zelfspodcast en vraagt of het al tijd was voor de rondvraag. De Voorzitter stelt vast dat ze pas een half uur bezig zijn en dat het voor het uitstralen van crisis beter is nog even met de rondvraag te wachten. Hugo de Jonge is de laatste tijd meer van de true crime en vraagt of iemand de podcast Serial kent. De Voorzitter vraagt of dat net zoiets is als de Jortcast. De Notulist zegt dat als Hugo de Jonge Serial goed vindt, hij ook eens naar Criminal moet luisteren. Is niet echt een doorlopend verhaal, maar ook goed. Hugo de Jonge zegt dat hij meer van de doorlopende verhalen is en er eigenlijk ook geen tijd voor heeft. De Voorzitter merkt op dat het inmiddels 01.30 uur is dus dat ze wat hem betreft nu een voor een kunnen vertrekken.

4. WVTTK / Rondvraag

Sigrid Kaag wil weten wat ze nu precies hebben afgesproken en of ze al tegen de pers kan zeggen dat het kabinet gevallen is. De Voorzitter denkt dat het beter overkomt als ze morgen na de ministerraad verder praten en voor nu volstaan met benadrukken dat het ‘hele goede, inhoudelijke gesprekken’ zijn geweest. De Notulist vraagt of ze het dan morgen echt gaan laten vallen. De Voorzitter denkt van wel, tenzij de komende gesprekken echt heel goed en inhoudelijk zijn. Eric van den Burg stelt voor de pers te melden dat hij morgenochtend nog iets op papier gaat zetten. Om in ieder geval de suggestie van vooruitgang te wekken. Wopke Hoekstra is blij te horen dat ze vooruitgang hebben geboekt. Niet omdat hij zelf bang is voor verkiezingen, maar meer vanwege het landsbelang.

5. Afsluiting